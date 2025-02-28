Офіційно: Microsoft закриває Skype на користь Teams

Після того, як у коді Skype знайшли згадку про можливе закриття сервісу у травні, Microsoft це офіційно підтвердила. Користувачів платформи закликають безплатно перейти у Teams, куди автоматично перенесеться вся їх історія повідомлень, групові чати та контакти. Потреби у створенні нового акаунта також не буде. Про це повідомляє The Verge.

"Користувачі Skype залишають головними, у них буде вибір. Вони можуть перенести всю свою історію повідомлень та контактів та рухатись далі, або ж вони можуть перейти на Teams", - розповів Джефф Тепер, президент програм і платформ для спільної роботи Microsoft 365.

Skype продовжить працювати до 5 травня, то ж у користувачів ще буде два місяці, щоб вирішити, чи хочуть вони переносити свої дані у Teams, чи все ж перейдуть на інші сервіси. Якщо вибір паде на перший варіант, то крім історії та контактів, у Teams також з'являться всі фото. У випадку другого варіанту, компанія дає можливість легко переглядати всі свої дані.

Проте одна функція Skype повністю зникне після закриття сервісу - можливість здійснювати дзвінки на внутрішні та міжнародні номери. Віцепрезидент із продуктів Microsoft Аміт Фулай пояснює, що ця функція була актуальною, коли голосовий зв'язок через IP був недоступним, а мобільні тарифи залишалися дорогими. У майбутньому компанія не планує розвивати цей напрямок, зазначає Фулай.

Наявні кредити у Skype можна буде використовувати й надалі, зокрема, в Microsoft Teams. Однак для нових користувачів підписка та платні функції більше не будуть доступні. Користувачам Skype, які мають номери, доведеться перенести їх до інших провайдерів. Водночас користувачі Teams не матимуть доступу до функції дзвінків, яка доступна для бізнес-користувачів.