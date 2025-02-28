Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»

13:00 28.02.2025 |

Новини IT

 

OpenAI презентувала GPT-4.5 - найбільшу ШІ-модель текстового чату на сьогодні, яка поки доступна з обмеженнями у дослідницькій версії, але «скоро» надійде у ширший доступ.

GPT-4.5, попередньо відома під назвою Orion, є продовженням серії GPT-4o, а не моделей міркування o1 та o3-mini. Її створили шляхом значного збільшення обсягу обчислювальної потужності та даних під час фази «неконтрольованого навчання» - підхід, який OpenAI використовувала для розробки GPT-4, GPT-3, GPT-2 і GPT-1.

У кожному з поколінь цей підхід призводив до значних стрибків продуктивності в різних областях, включаючи математику, письмо та кодування. Дійсно, OpenAI каже, що збільшений розмір GPT-4.5 дав їй «глибше знання світу» та «вищий емоційний інтелект». Хоча нині є ознаки того, що переваги від збільшення даних і обчислень починають нівелюватися: за кількома тестами GPT-4.5 поступається новішим моделям «міркування» від китайської компанії DeepSeek, Anthropic і самої OpenAI, зазначає TechCrunch.

OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»

 

OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»

 

OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»

 

OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»

 

Водночас користувачі віддали перевагу GPT-4.5 у порівнянні з GPT-4o у 57% випадків; так само модель демонструвала менше «галюцинацій» (37,1% проти 61,8% у GPT-4o) та краще відповідала на фактичні питання. З мінусів - наразі модель не підтримує деякі важливі мультимодальні функції, як-от голосовий режим.

OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»

 Цікавий неофіційний тест, де GPT-4.5, GPT-4o й o3-mini попросили створити єдинорога у SVG. GPT-4.5 була єдиною ШІ-моделлю, яка видала щось більш-менш схоже.

Випробувати GPT-4.5 просто зараз можуть лише передплатники ChatGPT Pro ($200/місяць), оскільки OpenAI стикнулась з «нестачею графічних процесорів». Ситуацію обіцяють вирішити найближчими днями, а доступ передплатникам Plus та Team планують надати наступного тижня.

Розробники можуть отримати доступ до GPT-4.5 через API, але ціна суттєво вища, ніж у попередниці - $75 за млн вхідних токенів (близько 750 000 слів) і $150 за млн вихідних токенів (у GPT-4o $2,5 і $10 відповідно).



Зважаючи на це, OpenAI «оцінює», чи варто обслуговувати API для GPT-4.5 в довгостроковій перспективі.

«Ми надаємо GPT‐4.5 у дослідницькій версії, щоб краще зрозуміти його сильні сторони та обмеження», - йдеться в дописі OpenAI у блозі. «Ми все ще досліджуємо, на що він здатний, і хочемо побачити, як люди використовують його - можливо, таким чином, якого ми не очікували».
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5140
  0,1250
 0,30
EUR
 1
 43,4942
  0,1310
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2057  0,09 0,21 41,8136  0,09 0,21
EUR 43,0589  0,30 0,69 43,7654  0,26 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4400  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес