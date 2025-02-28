OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»

OpenAI презентувала GPT-4.5 - найбільшу ШІ-модель текстового чату на сьогодні, яка поки доступна з обмеженнями у дослідницькій версії, але «скоро» надійде у ширший доступ.

GPT-4.5, попередньо відома під назвою Orion, є продовженням серії GPT-4o, а не моделей міркування o1 та o3-mini. Її створили шляхом значного збільшення обсягу обчислювальної потужності та даних під час фази «неконтрольованого навчання» - підхід, який OpenAI використовувала для розробки GPT-4, GPT-3, GPT-2 і GPT-1.

У кожному з поколінь цей підхід призводив до значних стрибків продуктивності в різних областях, включаючи математику, письмо та кодування. Дійсно, OpenAI каже, що збільшений розмір GPT-4.5 дав їй «глибше знання світу» та «вищий емоційний інтелект». Хоча нині є ознаки того, що переваги від збільшення даних і обчислень починають нівелюватися: за кількома тестами GPT-4.5 поступається новішим моделям «міркування» від китайської компанії DeepSeek, Anthropic і самої OpenAI, зазначає TechCrunch.

Водночас користувачі віддали перевагу GPT-4.5 у порівнянні з GPT-4o у 57% випадків; так само модель демонструвала менше «галюцинацій» (37,1% проти 61,8% у GPT-4o) та краще відповідала на фактичні питання. З мінусів - наразі модель не підтримує деякі важливі мультимодальні функції, як-от голосовий режим.

Цікавий неофіційний тест, де GPT-4.5, GPT-4o й o3-mini попросили створити єдинорога у SVG. GPT-4.5 була єдиною ШІ-моделлю, яка видала щось більш-менш схоже.

Випробувати GPT-4.5 просто зараз можуть лише передплатники ChatGPT Pro ($200/місяць), оскільки OpenAI стикнулась з «нестачею графічних процесорів». Ситуацію обіцяють вирішити найближчими днями, а доступ передплатникам Plus та Team планують надати наступного тижня.

Розробники можуть отримати доступ до GPT-4.5 через API, але ціна суттєво вища, ніж у попередниці - $75 за млн вхідних токенів (близько 750 000 слів) і $150 за млн вихідних токенів (у GPT-4o $2,5 і $10 відповідно).









Зважаючи на це, OpenAI «оцінює», чи варто обслуговувати API для GPT-4.5 в довгостроковій перспективі.

«Ми надаємо GPT‐4.5 у дослідницькій версії, щоб краще зрозуміти його сильні сторони та обмеження», - йдеться в дописі OpenAI у блозі. «Ми все ще досліджуємо, на що він здатний, і хочемо побачити, як люди використовують його - можливо, таким чином, якого ми не очікували».