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Instagram розглядає можливість випуску окремого додатка Reels на тлі невизначеного майбутнього TikTok — The Information
15:55 27.02.2025 |
Instagram розглядає можливість запуску функції Reels як окремого додатка на тлі невизначеного майбутнього TikTok у США. Про це розповіло видання The Information.
За даними видання, керівник Instagram Адам Моссері цього тижня повідомив співробітникам про потенційний поділ сервісу. Компанія Meta, яка володіє Instagram, поки що не прокоментувала цю інформацію.
Нагадаємо, у січні президент США Дональд Трамп підписав указ, який надав TikTok 75 днів для пошуку рішення. Протягом цього часу ByteDance має продати TikTok компанії зі США або зіткнутися з повною забороною.
Трамп також припустив можливість створення спільного підприємства, запропонувавши розподілити власність між США та китайським власником ByteDance у співвідношенні 50/50, проте деталей щодо реалізації цього плану поки немає.
Адміністрація Байдена висловлювала побоювання, що TikTok, який має 170 мільйонів користувачів у США, може стати інструментом Китаю для шпигунства та політичного впливу. Водночас противники заборони TikTok наголошують на важливості свободи слова та виступають проти обмежень.
Цікаво, що Meta вже робила спробу конкурувати з TikTok, запустивши у 2018 році окремий додаток Lasso, але згодом його закрила.
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