Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Instagram розглядає можливість випуску окремого додатка Reels на тлі невизначеного майбутнього TikTok — The Information

15:55 27.02.2025 |

Новини IT

 

Instagram розглядає можливість запуску функції Reels як окремого додатка на тлі невизначеного майбутнього TikTok у США. Про це розповіло видання The Information.

За даними видання, керівник Instagram Адам Моссері цього тижня повідомив співробітникам про потенційний поділ сервісу. Компанія Meta, яка володіє Instagram, поки що не прокоментувала цю інформацію.

Нагадаємо, у січні президент США Дональд Трамп підписав указ, який надав TikTok 75 днів для пошуку рішення. Протягом цього часу ByteDance має продати TikTok компанії зі США або зіткнутися з повною забороною.

Трамп також припустив можливість створення спільного підприємства, запропонувавши розподілити власність між США та китайським власником ByteDance у співвідношенні 50/50, проте деталей щодо реалізації цього плану поки немає.

Адміністрація Байдена висловлювала побоювання, що TikTok, який має 170 мільйонів користувачів у США, може стати інструментом Китаю для шпигунства та політичного впливу. Водночас противники заборони TikTok наголошують на важливості свободи слова та виступають проти обмежень.

Цікаво, що Meta вже робила спробу конкурувати з TikTok, запустивши у 2018 році окремий додаток Lasso, але згодом його закрила.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Meta
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5140
  0,1250
 0,30
EUR
 1
 43,4942
  0,1310
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2914  0,05 0,13 41,9032  0,10 0,23
EUR 43,3593  0,11 0,24 44,0236  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,18 0,43 41,5100  0,20 0,48
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес