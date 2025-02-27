Nokia стає другим найбільшим гравцем на світовому ринку оптоволокна. Потіснить Huawei

Фінська Nokia отримала фінальний дозвіл від Єврокомісії на купівлю за $2,1 млрд американського виробника оптичних напівпровідників та мережевого обладнання Infinera. Про це повідомляє агентство Reuters.

Угода допоможе Nokia обійти американську Ciena, одного і лідерів у сфері оптомережевих технологій, і стати другим за величиною постачальником на глобальному ринку оптичних мереж з часткою 20%. Лідером залишається китайський Huawei, який має багато замовлень в Китаї, де у цьому сегменті майже немає західних конкурентів.

Придбання дозволить Nokia продавати більше обладнання великим технологічним компаніям, таким як Amazon, Google та Microsoft, які інвестують мільярди доларів у будівництво нових центрів обробки даних для обслуговування штучного інтелекту.

Центри обробки даних використовують оптичні транспортні мережі - скляні кабелі, що передають цифрові сигнали, - що дозволяють електронним пристроям взаємодіяти один з одним.

"Infinera особливо сильна в галузі міжсерверних комунікацій усередині центрів обробки даних. Це буде один із сегментів на загальному ринку комунікаційних технологій, що зростає найшвидше", - пояснював раніше генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк.