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Nokia стає другим найбільшим гравцем на світовому ринку оптоволокна. Потіснить Huawei
14:18 27.02.2025 |
Фінська Nokia отримала фінальний дозвіл від Єврокомісії на купівлю за $2,1 млрд американського виробника оптичних напівпровідників та мережевого обладнання Infinera. Про це повідомляє агентство Reuters.
Угода допоможе Nokia обійти американську Ciena, одного і лідерів у сфері оптомережевих технологій, і стати другим за величиною постачальником на глобальному ринку оптичних мереж з часткою 20%. Лідером залишається китайський Huawei, який має багато замовлень в Китаї, де у цьому сегменті майже немає західних конкурентів.
Придбання дозволить Nokia продавати більше обладнання великим технологічним компаніям, таким як Amazon, Google та Microsoft, які інвестують мільярди доларів у будівництво нових центрів обробки даних для обслуговування штучного інтелекту.
Центри обробки даних використовують оптичні транспортні мережі - скляні кабелі, що передають цифрові сигнали, - що дозволяють електронним пристроям взаємодіяти один з одним.
"Infinera особливо сильна в галузі міжсерверних комунікацій усередині центрів обробки даних. Це буде один із сегментів на загальному ринку комунікаційних технологій, що зростає найшвидше", - пояснював раніше генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк.
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