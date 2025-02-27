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АНАЛІТИКА

Samsung створила перший мобільний чип для захисту від квантових загроз

11:53 27.02.2025 |

Новини IT

 

Samsung представила перший у мобільній індустрії чип безпеки з апаратною постквантовою криптографією (PQC).

Новий чип, названий S3SSE2A, був анонсований 25 лютого і призначений для захисту критично важливих даних на смартфонах від загроз квантових обчислень. Квантові комп'ютери, які можуть стати комерційно доступними після 2030 року, здатні зламувати наявні системи безпеки, засновані на криптографії з відкритим ключем. Тому ці системи можуть стати безсилими вже у 2028 році.

Новий чип Samsung S3SSE2A пропонує апаратну постквантову криптографію, що дає змогу захистити дані на телефоні від таких загроз. У січні мобільний підрозділ Samsung заявив, що Galaxy S25 стане першим телефоном із можливостями PQC завдяки чипу Snapdragon 8 Elite. Однак в останньому анонсі Samsung LSI не згадала Galaxy S25 або Snapdragon 8 Elite, що залишає питання про те, яке PQC-рішення використовує Galaxy S25 і чи пов'язане воно з чипом S3SSE2A
За матеріалами: gagadget.com
 

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