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Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
10:43 27.02.2025 |
Компанія Google оголосила про деякі зміни в Пошуку, які спростять видалення небажаної особистої інформації з інтернету.
Натиснувши на три крапки поруч із результатом пошуку, можна отримати інтерфейс для подання запиту на його видалення. Доступні три варіанти:
1. "Це містить мою особисту інформацію" - дозволяє подати запит на видалення таких даних, як номер телефону, email, домашня адреса, номери кредитних карток, облікові дані тощо. Google перевірить запит і, можливо, видалить результат.
2. "У мене є юридичний запит на видалення" - використовується, якщо контент порушує політики Google щодо продуктів.
3. "Ця інформація застаріла, і я хочу оновити її" - якщо сторінка була оновлена, але в пошуковій видачі ще відображається стара версія, можна подати запит на оновлення результату.
Крім того, функцію "Результати про вас" також оновили. Вона автоматично шукає в Google дані на кшталт номера телефону чи адреси та надає інструменти для їхнього видалення.
На жаль, Google не повідомляє, коли саме нововведення зʼявиться у всіх користувачів. Перевірити його доступність можна самостійно в налаштуваннях свого облікового запису Google.
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