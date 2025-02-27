Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку

Компанія Google оголосила про деякі зміни в Пошуку, які спростять видалення небажаної особистої інформації з інтернету.

Натиснувши на три крапки поруч із результатом пошуку, можна отримати інтерфейс для подання запиту на його видалення. Доступні три варіанти:

1. "Це містить мою особисту інформацію" - дозволяє подати запит на видалення таких даних, як номер телефону, email, домашня адреса, номери кредитних карток, облікові дані тощо. Google перевірить запит і, можливо, видалить результат.

2. "У мене є юридичний запит на видалення" - використовується, якщо контент порушує політики Google щодо продуктів.

3. "Ця інформація застаріла, і я хочу оновити її" - якщо сторінка була оновлена, але в пошуковій видачі ще відображається стара версія, можна подати запит на оновлення результату.

Крім того, функцію "Результати про вас" також оновили. Вона автоматично шукає в Google дані на кшталт номера телефону чи адреси та надає інструменти для їхнього видалення.

На жаль, Google не повідомляє, коли саме нововведення зʼявиться у всіх користувачів. Перевірити його доступність можна самостійно в налаштуваннях свого облікового запису Google.