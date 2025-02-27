Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с

09:50 27.02.2025 |

Новини IT

Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с

 

Samsung представила свій новий флагманський SSD 9100 Pro у США. Цей твердотілий накопичувач M.2 підтримує інтерфейс PCIe 5.0 і NVMe, забезпечуючи швидкість послідовного читання до 14 800 МБ/с і запису до 13 400 МБ/с.

Пристрій доступний у двох варіантах: з радіатором і без нього, а також у трьох варіантах ємності: 1 ТБ, 2 ТБ і 4 ТБ. Ціни на моделі становлять $199, $299 і $549 відповідно. У другій половині 2025 року компанія обіцяє випуск моделі з ємністю 8 ТБ.

Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с

 SSD-накопичувач Samsung 9100 Pro без радіатора. Ілюстрація: Samsung

SSD 9100 Pro майже вдвічі швидший за свого попередника, модель 990 Pro, і на 49% ефективніший. Він використовує систему V NAND TLC (V8) і контролер власної розробки Samsung. Швидкість довільного читання і запису досягає 2 200 тис. і 2 600 тис. операцій введення-виведення за секунду відповідно. Загальна ємність записаних байтів (TBW) становить 600 для моделі 1 ТБ, 1 200 для моделі 2 ТБ, 2 400 для моделі 4 ТБ і 4800 для моделі 8 ТБ.

Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с

 SSD-накопичувач Samsung 9100 Pro з радіатором. Ілюстрація: Samsung

Усі моделі мають обмежену гарантію терміном на 5 років. Цей SSD призначений для користувачів, які займаються професійним редагуванням фотографій і відео, створюють контент зі штучним інтелектом або грають у ресурсомісткі ігри.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6390
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 43,6252
  0,1640
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2914  0,05 0,13 41,9032  0,10 0,23
EUR 43,3593  0,11 0,24 44,0236  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,18 0,43 41,5100  0,20 0,48
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес