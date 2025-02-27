Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с

Samsung представила свій новий флагманський SSD 9100 Pro у США. Цей твердотілий накопичувач M.2 підтримує інтерфейс PCIe 5.0 і NVMe, забезпечуючи швидкість послідовного читання до 14 800 МБ/с і запису до 13 400 МБ/с.

Пристрій доступний у двох варіантах: з радіатором і без нього, а також у трьох варіантах ємності: 1 ТБ, 2 ТБ і 4 ТБ. Ціни на моделі становлять $199, $299 і $549 відповідно. У другій половині 2025 року компанія обіцяє випуск моделі з ємністю 8 ТБ.

SSD-накопичувач Samsung 9100 Pro без радіатора. Ілюстрація: Samsung

SSD 9100 Pro майже вдвічі швидший за свого попередника, модель 990 Pro, і на 49% ефективніший. Він використовує систему V NAND TLC (V8) і контролер власної розробки Samsung. Швидкість довільного читання і запису досягає 2 200 тис. і 2 600 тис. операцій введення-виведення за секунду відповідно. Загальна ємність записаних байтів (TBW) становить 600 для моделі 1 ТБ, 1 200 для моделі 2 ТБ, 2 400 для моделі 4 ТБ і 4800 для моделі 8 ТБ.

SSD-накопичувач Samsung 9100 Pro з радіатором. Ілюстрація: Samsung

Усі моделі мають обмежену гарантію терміном на 5 років. Цей SSD призначений для користувачів, які займаються професійним редагуванням фотографій і відео, створюють контент зі штучним інтелектом або грають у ресурсомісткі ігри.