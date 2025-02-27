Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu

Наскільки електромобілі справді екологічні? Нове дослідження Інституту енергетики та довкілля (Ifeu) з Гейдельберга підтвердило: електрокари не лише зменшують безпосередні викиди CO₂ під час руху, а й їхня екологічна перевага над автомобілями з ДВЗ також зростає з розвитком технологій.

За підрахунками вчених, сучасний електромобіль компенсує вуглецевий слід від виробництва батареї вже після 25 000 км пробігу порівняно з дизельним автомобілем і після 45 000 км - порівняно з бензиновим. При цьому за весь життєвий цикл електрокар викидає до 60% менше CO₂, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

Після завершення експлуатації акумуляторної батареї електромобіля її термін служби можна продовжити за рахунок застосування в стаціонарних накопичувачах енергії. Наприклад, штаб-квартира Nissan Americas у Франкліні, штат Теннессі, використовує акумулятори Nissan Leaf для подачі енергії в будівлю в періоди "пікового попиту" і зарядки в "непікові" періоди.

Коли батареї повністю вичерпують свій ресурс, їх необхідно переробляти. BMW Group нещодавно повідомила про створення замкнутої системи переробки високовольтних акумуляторів електромобілів у співпраці з SK Tes. 1 листопада 2024 року вони запустили переробку високовольтних батарей з метою вилучення цінних матеріалів, таких як нікель, літій і кобальт. Отримані вторинні матеріали потім будуть використовуватися для створення нових батарей.