Фінансові новини
- |
- 27.02.25
- |
- 13:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
Наскільки електромобілі справді екологічні? Нове дослідження Інституту енергетики та довкілля (Ifeu) з Гейдельберга підтвердило: електрокари не лише зменшують безпосередні викиди CO₂ під час руху, а й їхня екологічна перевага над автомобілями з ДВЗ також зростає з розвитком технологій.
За підрахунками вчених, сучасний електромобіль компенсує вуглецевий слід від виробництва батареї вже після 25 000 км пробігу порівняно з дизельним автомобілем і після 45 000 км - порівняно з бензиновим. При цьому за весь життєвий цикл електрокар викидає до 60% менше CO₂, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.
Після завершення експлуатації акумуляторної батареї електромобіля її термін служби можна продовжити за рахунок застосування в стаціонарних накопичувачах енергії. Наприклад, штаб-квартира Nissan Americas у Франкліні, штат Теннессі, використовує акумулятори Nissan Leaf для подачі енергії в будівлю в періоди "пікового попиту" і зарядки в "непікові" періоди.
Коли батареї повністю вичерпують свій ресурс, їх необхідно переробляти. BMW Group нещодавно повідомила про створення замкнутої системи переробки високовольтних акумуляторів електромобілів у співпраці з SK Tes. 1 листопада 2024 року вони запустили переробку високовольтних батарей з метою вилучення цінних матеріалів, таких як нікель, літій і кобальт. Отримані вторинні матеріали потім будуть використовуватися для створення нових батарей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не підтримала пропозицію Геращенко щодо повернення трансляцій засідань парламенту
ТОП-НОВИНИ
|Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
|Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
|Зеленський приїде в США 28 лютого підписати угоду з Трампом
|Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вчені у США створили батарею, яка перетворює ядерні відходи на електрику
|Samsung створила перший мобільний чип для захисту від квантових загроз
|Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
|Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с
|Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
|У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год
Бізнес
|Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент
|Французькі вчені утримували термоядерну реакцію 22 хвилини та побили рекорд китайців
|Mercedes-Benz розпочинає дорожні випробування твердотільних батарей для електромобілів, які можуть збільшити запас ходу на 25%
|Reuters: Італія наклала штраф на Масків X після податкового розслідування
|Китайські вчені створили ШІ-аналіз крові, який діагностує хвороби за 15 років до появи симптомів
|Stellantis представила STLA AutoDrive - автопілот, який дає змогу водіям відпочивати за кермом
|Нова модель для генерації відео Google Veo 2 коштуватиме 50 центів за секунду