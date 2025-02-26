Microsoft зробила голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper безплатними

Microsoft зробила безплатними голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper, які працюють на моделі o1 від OpenAI.

Функція Think Deeper призначена для аналізу складних запитів, таких як оцінка переваг і недоліків великих покупок для дому, з урахуванням вартості та довгострокової цінності.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб якнайшвидше надати необмежений доступ до розширених функцій якомога більшій кількості людей", - пише Microsoft.

Microsoft зазначила, що користувачі можуть спостерігати перебої в роботі цих нових безплатних функцій Copilot у разі інтенсивного використання.

Користувачі підписки Copilot Pro, як і раніше, матимуть привілейований доступ до новітніх моделей штучного інтелекту компанії під час пікових навантажень, а також до нових експериментальних функцій.