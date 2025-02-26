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Microsoft зробила голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper безплатними
17:36 26.02.2025 |
Microsoft зробила безплатними голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper, які працюють на моделі o1 від OpenAI.
Функція Think Deeper призначена для аналізу складних запитів, таких як оцінка переваг і недоліків великих покупок для дому, з урахуванням вартості та довгострокової цінності.
"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб якнайшвидше надати необмежений доступ до розширених функцій якомога більшій кількості людей", - пише Microsoft.
Microsoft зазначила, що користувачі можуть спостерігати перебої в роботі цих нових безплатних функцій Copilot у разі інтенсивного використання.
Користувачі підписки Copilot Pro, як і раніше, матимуть привілейований доступ до новітніх моделей штучного інтелекту компанії під час пікових навантажень, а також до нових експериментальних функцій.
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