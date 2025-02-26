Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент

Samsung спільно з Google розробляє власні окуляри доповненої реальності на базі операційної системи Android XR.

Виробник поки що не розкриває подробиць гаджета, але заявлено, що він буде дуже амбітним.

Новий патент Samsung, виявлений порталом XpertPick у базі даних Бюро з патентів і товарних знаків США, демонструє цікаву ідею.

Компанія запатентувала пристрій, який дасть змогу смарт-окулярам коригувати зір користувача. У зареєстрованому патенті описується механізована система, яка переміщує і дає змогу замінювати лінзи, щоб допомогти користувачам досягти кращої різкості зору або фокусу.

Креслення системи лінз із патенту Samsung

Цей винахід дасть змогу замінити традиційні коригувальні окуляри, які підбирає лікар, і позбавить людей із поганим зором необхідності надягати дві пари окулярів для використання пристроїв доповненої або віртуальної реальності.

Зрозуміло, реєстрація патенту не означає, що винахід дійде до покупця або сподобається йому, але ідея корейської компанії звучить дуже цікаво і має великий потенціал.