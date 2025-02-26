Китайські вчені створили ШІ-аналіз крові, який діагностує хвороби за 15 років до появи симптомів

Китайські вчені з Фуданьського університету розробили аналіз крові, що використовує штучний інтелект для прогнозування ризику розвитку хвороб за 15 років до появи перших симптомів.

Це відкриття може зробити ранню діагностику доступнішою завдяки низькій вартості - від 5 до 10 доларів.

Команда дослідників створила першу у світі карту "Протеому здоров'я та хвороб людини", аналізуючи зразки крові понад 50 000 осіб протягом 14 років. Використовуючи алгоритми ШІ, вони змогли визначити біомаркери в плазмі, що сигналізують про ризик розвитку хвороб, зокрема хвороби Альцгеймера та серцево-судинних захворювань.

На початковому етапі дослідження вчені проаналізували близько 1 500 білків у плазмі та виявили 11, що вказують на ризик деменції. Подальший аналіз майже 3 000 білків у крові людини та застосування технологій штучного інтелекту дозволили системі передбачати ризик сотень захворювань більш ніж за десятиліття до їх прояву.

За словами Юй Цзінтая, заступника директора Інституту досліджень Фуданьського університету та відділення неврології лікарні Хуашань, головна перевага цього тесту - рання діагностика за доступною ціною. Зараз команда працює над створенням швидкого тест-набору, який можна буде використовувати так само просто, як перевірку рівня цукру в крові.

Китай активно впроваджує штучний інтелект у медицину, і ця розробка - лише один із багатьох прикладів. Наприклад, у лабораторії Лянчжу в Ханчжоу під керівництвом Шень Ніна алгоритми ШІ допомагають створювати нові ліки. Завдяки цьому процес розробки скорочується з 15-20 років до 3-5 років.