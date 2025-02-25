Stellantis представила STLA AutoDrive - автопілот, який дає змогу водіям відпочивати за кермом

STLA AutoDrive 1.0 - перша власна система автоматизованого водіння компанії Stellantis. Вона забезпечує режим Hands-Free та Eyes-Off (SAE Level 3), що означає, що водій може не тримати руки на кермі та навіть відволікатися на інші справи під час руху.

STLA AutoDrive працює на швидкостях до 60 км/год (37 миль/год) і розрахована передусім на міські затори. Водій може займатися сторонніми справами - дивитися фільми, відповідати на листи або просто дивитися у вікно, поки автомобіль самостійно кермує, гальмує і стежить за трафіком.

Виробник стверджує, що система максимально проста у використанні: якщо дорожні умови дозволяють, вона сповіщає водія про можливість активації. Після натискання кнопки електроніка бере керування на себе, контролюючи дистанцію до інших машин, швидкість і траєкторію руху.

STLA AutoDrive використовує передову систему датчиків і автоматичне очищення сенсорів для забезпечення стабільної роботи. Це дає змогу автопілоту працювати навіть уночі та за складних погодних умов, таких як дощ або водяний туман від коліс інших автомобілів.

На вищих швидкостях система працює в режимах Level 2 та Level 2+ (адаптивний круїз-контроль і центрування в смузі), коли водій повинен залишатися уважним і готовим втрутитися.

STLA AutoDrive розроблена на гнучкій платформі, тому її легко адаптувати під різні ринки та бренди Stellantis. Вона підтримує хмарне оновлення ПЗ, що дасть змогу поступово розширювати функціональність.

Майбутні оновлення можуть додати:

* Hands-Free та Eyes-Off на швидкостях до 95 км/год (59 миль/год).

* Автопілот для бездоріжжя для окремих моделей.

Утім, у кожній країні система працюватиме в рамках місцевих правил, включно з обмеженнями на користування телефоном за кермом. І головне - водій завжди має бути пристебнутий і готовий узяти керування на себе.