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Нова модель для генерації відео Google Veo 2 коштуватиме 50 центів за секунду
16:54 25.02.2025 |
Google розкрила свої плани щодо монетизації штучного інтелекту та принципи ціноутворення на свої послуги ШІ. Серед іншого, стало відомо, яку ціну матиме генерація відео в новій моделі Veo 2, представленій компанією в грудні 2024 року.
Одна секунда згенерованого відео коштуватиме 50 центів. Відповідно одна хвилина коштуватиме $30, а година - $1800.
Дослідник Google DeepMind Джон Баррон порівняв цю ціну з блокбастером Marvel "Месники: Завершення" / Avengers: Endgame, виробничий бюджет якого склав $356 млн, або близько $32 000 за секунду.
Скористатись Veo 2 можна в VideoFX (не доступний в Україні) приєднавшись до списку очікування. Також компанія планує інтегрувати модель на платформу YouTube у цьому році.
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