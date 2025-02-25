Нова модель для генерації відео Google Veo 2 коштуватиме 50 центів за секунду

Google розкрила свої плани щодо монетизації штучного інтелекту та принципи ціноутворення на свої послуги ШІ. Серед іншого, стало відомо, яку ціну матиме генерація відео в новій моделі Veo 2, представленій компанією в грудні 2024 року.

Одна секунда згенерованого відео коштуватиме 50 центів. Відповідно одна хвилина коштуватиме $30, а година - $1800.

Дослідник Google DeepMind Джон Баррон порівняв цю ціну з блокбастером Marvel "Месники: Завершення" / Avengers: Endgame, виробничий бюджет якого склав $356 млн, або близько $32 000 за секунду.

Скористатись Veo 2 можна в VideoFX (не доступний в Україні) приєднавшись до списку очікування. Також компанія планує інтегрувати модель на платформу YouTube у цьому році.