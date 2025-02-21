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Meta скорочує витрати на співробітників: в пріоритеті штучний інтелект
15:59 21.02.2025 |
Meta скоротила винагороди на основі акцій для більшості своїх співробітників у той час, коли власник Facebook вкладає десятки мільярдів доларів у проєкти та інфраструктуру штучного інтелекту.
Про це пише Financial Times.
Група скоротила щорічний розподіл опціонів на акції приблизно на 10% для більшості своїх співробітників, що дорівнює десяткам тисяч працівників.
Рішення Meta скоротити життєво важливий компонент винагороди співробітників з'явилося в той час, коли група починає здійснювати значні капітальні витрати в тому році, який генеральний директор Марк Цукерберг назвав "дійсно великим роком".
Акції Meta злетіли майже на п'яту частину лише у 2025 році, досягнувши рекордного рівня і випередивши багатьох конкурентів у сфері високих технологій.
Цукерберг сподівається, що його довгострокові інвестиції в ШІ почнуть окупатися вже цього року у висококонкурентній сфері, де Meta бореться з OpenAI і Microsoft.
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