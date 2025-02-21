Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Meta скорочує витрати на співробітників: в пріоритеті штучний інтелект

15:59 21.02.2025 |

Новини IT

 

Meta скоротила винагороди на основі акцій для більшості своїх співробітників у той час, коли власник Facebook вкладає десятки мільярдів доларів у проєкти та інфраструктуру штучного інтелекту.

Про це пише Financial Times.

Група скоротила щорічний розподіл опціонів на акції приблизно на 10% для більшості своїх співробітників, що дорівнює десяткам тисяч працівників.

Рішення Meta скоротити життєво важливий компонент винагороди співробітників з'явилося в той час, коли група починає здійснювати значні капітальні витрати в тому році, який генеральний директор Марк Цукерберг назвав "дійсно великим роком".

Акції Meta злетіли майже на п'яту частину лише у 2025 році, досягнувши рекордного рівня і випередивши багатьох конкурентів у сфері високих технологій.

Цукерберг сподівається, що його довгострокові інвестиції в ШІ почнуть окупатися вже цього року у висококонкурентній сфері, де Meta бореться з OpenAI і Microsoft.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Meta
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5919
  0,1397
 0,33
EUR
 1
 43,5093
  0,0418
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2813  0,06 0,15 41,9242  0,06 0,15
EUR 43,3146  0,05 0,13 44,0308  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5500  0,23 0,54 41,5900  0,20 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес