Фінансові новини
- |
- 20.02.25
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Microsoft представила квантовий чип Majorana 1 з першими у світі майорановими кубітами
16:12 20.02.2025 |
Microsoft представила Majorana 1 - перший у світі квантовий чип на базі нової архітектури Topological Core. Цей чип зможе потенційно вмістити до мільйона кубітів.
У новому чипі Microsoft для обчислень використовує не електрони, а частинку Майорани, яку вперше описав фізик-теоретик Етторе Майорана в 1937 році. Компанія заявляє, що чип виготовлений з використанням нового матеріалу, відомого як топопровідник або топологічний надпровідник, який здатний не лише спостерігати, а й контролювати частинки Майорани для створення більш стабільних кубітів.
Розробники розмістили на чипі 4 частинки Майорани та з'єднали їх між собою за допомогою нано-ланцюжка з арсеніду індію та алюмінію (топопровідник). Схема їх з'єднання утворює форму букви Н, через що вони отримали назву Н-блоки. Ці 4 частинки формують один кубіт.
Microsoft заявляють, що майоранові кубіти є більш стабільними, ніж сучасні альтернативи. Вони швидкі, малі, ними можна керувати цифровим способом, і вони мають унікальні властивості, які можуть захистити квантову інформацію.
"Наше керівництво працювало над цією програмою протягом останніх 17 років. Це найдовша дослідницька програма в компанії, - пояснює віцепрезидент з квантових технологій Microsoft Зульфі Алам. - Після 17 років ми демонструємо результати, які не просто неймовірні, вони реальні. Вони докорінно змінять уявлення про те, як відбуватиметься наступний етап квантової подорожі".
H-блоки можуть бути з'єднані, і Microsoft вже вдалося розмістити вісім з них на одному чипі. За словами представників компанії, чип на 1 мільйон кубітів може призвести до створення самовідновлюваних матеріалів, здатних ремонтувати тріщини в літаках, або каталізаторів, які зможуть розщеплювати всі види пластикових забруднювачів на цінні побічні продукти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: США вперше за роки не стали співавтором резолюції ООН на підтримку України
|У США допустили корекцію санкцій проти Росії на тлі переговорів з Москвою
|США заперечують проти згадування «російської агресії» у заяві G7 щодо України - ЗМІ
|Зеленський програє президентські вибори Залужному - 30% проти 65%, - The Economist
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Microsoft представила ШІ-модель Muse, яка може генерувати геймплей
|Microsoft представила квантовий чип Majorana 1 з першими у світі майорановими кубітами
|Apple представила iPhone 16E — заміну «бюджетному» SE за $599
|X Маска почала блокувати посилання на Signal, який використовують держслужбовці США для зв'язку з журналістами
|Google виявила нову фішингову схему росіян, які атакували українських військових у Signal
|Ілон Маск подвоїв ціну передплати X Premium+ через «пару годин» після анонсу Grok 3
Бізнес
|Акції Intel зросли найсильніше з 2023 року на новині щодо розділення компанії
|Європа ризикує стати «складальним цехом» для китайських виробників акумуляторів
|Китай блокує експорт літієвих технологій на тлі торгівельної напруженості
|Пил від гальмівних колодок токсичніший за вихлопи дизельного двигуна - дослідження
|BYD випустить твердотілі акумулятори у 2027 році, а їхнє широке використання почнеться у 2030 році
|NVIDIA і Samsung працюють над новими чипами SOCAMM для штучного інтелекту
|Acura уповільнює перехід на електротягу: гібриди повертаються