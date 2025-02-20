Microsoft представила квантовий чип Majorana 1 з першими у світі майорановими кубітами

Microsoft представила Majorana 1 - перший у світі квантовий чип на базі нової архітектури Topological Core. Цей чип зможе потенційно вмістити до мільйона кубітів.

У новому чипі Microsoft для обчислень використовує не електрони, а частинку Майорани, яку вперше описав фізик-теоретик Етторе Майорана в 1937 році. Компанія заявляє, що чип виготовлений з використанням нового матеріалу, відомого як топопровідник або топологічний надпровідник, який здатний не лише спостерігати, а й контролювати частинки Майорани для створення більш стабільних кубітів.

Розробники розмістили на чипі 4 частинки Майорани та з'єднали їх між собою за допомогою нано-ланцюжка з арсеніду індію та алюмінію (топопровідник). Схема їх з'єднання утворює форму букви Н, через що вони отримали назву Н-блоки. Ці 4 частинки формують один кубіт.

Microsoft заявляють, що майоранові кубіти є більш стабільними, ніж сучасні альтернативи. Вони швидкі, малі, ними можна керувати цифровим способом, і вони мають унікальні властивості, які можуть захистити квантову інформацію.

"Наше керівництво працювало над цією програмою протягом останніх 17 років. Це найдовша дослідницька програма в компанії, - пояснює віцепрезидент з квантових технологій Microsoft Зульфі Алам. - Після 17 років ми демонструємо результати, які не просто неймовірні, вони реальні. Вони докорінно змінять уявлення про те, як відбуватиметься наступний етап квантової подорожі".

H-блоки можуть бути з'єднані, і Microsoft вже вдалося розмістити вісім з них на одному чипі. За словами представників компанії, чип на 1 мільйон кубітів може призвести до створення самовідновлюваних матеріалів, здатних ремонтувати тріщини в літаках, або каталізаторів, які зможуть розщеплювати всі види пластикових забруднювачів на цінні побічні продукти.