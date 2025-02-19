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X Маска почала блокувати посилання на Signal, який використовують держслужбовці США для зв'язку з журналістами
17:24 19.02.2025 |
Соціальна мережа X, яку очолює Ілон Маск, почала блокувати посилання на зашифрований месенджер Signal, який часто використовують журналісти для збору інформації та анонімного обміну повідомленнями. Про це розповів журналіст Метт Біндер.
На платформі активно обмежують посилання на домен Signal.me, який використовують для того, щоб тій чи іншій людині можна було швидко написати повідомлення. Посилання на Signal.org поки що не блокують.
Про блокування вперше повідомили дослідники безпеки з компанії Mysk, які виявили проблему 16 лютого. Коли користувачі намагаються публікувати посилання з доменом Signal.me у X, їм з'являються різні помилки. Обмеження поширюється не лише на пости, а й на описи профілів та особисті повідомлення.
Якщо користувачі намагаються надіслати пост чи повідомлення з посиланням на Signal.me, вони отримують різні помилки, зміст яких може варіюватися залежно від платформи. У деяких випадках повідомлення містять попередження про те, що посилання можуть бути "потенційно шкідливими".
Якщо спробувати відкрити вже опубліковані посилання на Signal.me у X, користувачі отримують аналогічне попередження про потенційну небезпеку для користувачів. Однак це сповіщення можна проігнорувати та продовжити перегляд.
Signal, який вже давно є важливим інструментом для журналістів, став ще більш актуальним після приходу Дональда Трампа та Ілона Маска до влади у США. Цей захищений месенджер з наскрізним шифруванням став популярним серед держслужбовців, які передавали інформацію журналістам про дії нового уряду.
У X наразі можна публікувати свої юзернейми Signal, які користувачі можуть скопіювати та вставити в додаток. Крім того, посилання на інші месенджери, такі як Telegram, також працюють без проблем.
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