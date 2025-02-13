OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів

З релізом GPT-5 безплатні користувачі чат-бота отримають необмежений доступ до моделі міркувань o3. Про це розповів генеральний директор OpenAI Сем Альтман на платформі X.

Альтман також повідомив, що в OpenAI працюють над спрощенням взаємодії користувача з ChatGPT. В компанії усвідомлюють, наскільки складними стали пропозиції з різними планами підписки та різними моделями штучного інтелекту.

"Ми хочемо, щоб ШІ "просто працював" для вас; ми розуміємо, наскільки складними стали наші моделі та пропозиції продуктів, - написав Альтман. - "Ми ненавидимо конструктор моделей так само сильно, як і ви, і хочемо повернутися до чарівного уніфікованого інтелекту".

Після випуску GPT 4.5 основною метою OpenAI є "об'єднати моделі o-серії та GPT-серії, створивши системи, здатні використовувати всі наші інструменти, визначати, коли необхідно тривале міркування, а коли ні, і загалом бути корисними для широкого кола завдань".

Альтман не назвав точних термінів виходу GPT-4.5 і GPT-5, лише сказав, що вони можуть з'явитися протягом декількох тижнів або місяців.