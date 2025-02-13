Фінансові новини
- |
- 13.02.25
- |
- 18:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
14:46 13.02.2025 |
Google оголосила про плани використовувати технологію машинного навчання для оцінки віку своїх користувачів. Компанія вже тестує цю нову модель у США, з планами поступового впровадження в інших країнах.
Модель машинного навчання аналізуватиме наявні дані користувачів, зокрема історію переглядів, звички перегляду YouTube та вік облікового запису, щоб оцінити, чи користувачеві менш ніж 18 років. Якщо користувач буде ідентифікований як неповнолітній, Google надішле повідомлення про зміну налаштувань і надасть інструкції щодо підтвердження віку за допомогою селфі, кредитної картки або державного документа.
Нова функція визначення віку працюватиме разом із наявними заходами безпеки Google для неповнолітніх. Для таких облікових записів буде активовано фільтри SafeSearch для блокування відвертого контенту в результатах пошуку, а також обмежено доступ до відео на YouTube, які вважаються неприйнятними для осіб до 18 років.
Рішення Google впровадити визначення віку з'явилося на фоні посиленої уваги до безпеки дітей в інтернеті у США. Зараз законодавці обговорюють такі ініціативи, як Закон про безпеку дітей в інтернеті (KOSA) і COPPA 2.0, а також Закон про захист дітей від соціальних мереж (KOSMA), який має на меті заборонити дітям до 13 років доступ до соцмереж. KOSMA пропонує, щоб платформи оцінювали вік користувачів за допомогою алгоритмів, хоча критики стверджують, що цей метод не завжди надійний.
Варто згадати, що Meta, материнська компанія Facebook та Instagram, минулого року також почала використовувати ШІ для виявлення "сигналів", що користувачеві може бути менше ніж 18 років.
Найближчими тижнями Google також впровадить додаткові функції батьківського контролю. Батьки зможуть обмежити дзвінки та повідомлення на пристроях своїх дітей під час навчання в школі. Починаючи з наступного місяця, через застосунок Family Link батьки зможуть додавати контакти до телефонів своїх дітей, обмежуючи дзвінки та повідомлення лише затвердженими номерами. Google також планує впровадити функції, які дозволять батькам додавати та керувати платіжними картками в Google Wallet своїх дітей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У підписаному Зеленським рішенні про санкції проти Порошенка знайшли помилки
ТОП-НОВИНИ
|У найбільшій групі Європарламенту шоковані санкціями РНБО проти Порошенка
|Українські дрони завдали повторного удару по нафтопереробній станції «Андреаполь» у РФ
|ДБР звернулось до суду щодо обмеження термінів ознайомлення Порошенко з «вугільною справою»
|Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Порошенка, Медведчука, Коломойського, Боголюбова, Жеваго - указ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу
|OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів
|Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
|Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play
|Google: Квантові комп'ютери зараз – як ШІ у 2010-х роках. Стануть корисними за 5-10 років
|Офіційно: перші Олімпійські кіберспортивні ігри відбудуться 2027 року в Саудівській Аравії
Бізнес
|YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів
|Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році
|Британія пояснила, чому не підписала декларацію щодо ШІ на саміті в Парижі
|США та Британія відмовились підписати міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі
|Франція виділить 1 гігават ядерної енергії на розвиток штучного інтелекту
|Європа інвестує €200 млрд у ШІ. Запустила найбільший приватно-державний проєкт
|У Фінляндії розробили інноваційний метод виявлення раку