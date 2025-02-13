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Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play
14:23 13.02.2025 |
Після років очікування додаток Apple TV нарешті вийшов для пристроїв на базі Android. Його створено з нуля з урахуванням особливостей операційної системи Android, і вже зараз його можна завантажити з Google Play Store.
Додаток адаптовано для смартфонів, планшетів та складаних пристроїв.
Це повноцінна версія Apple TV з усіма функціями, які звикли використовувати користувачі. Є можливість продовжити перегляд із того місця, де зупинилися, а також завантажувати контент для перегляду офлайн через Wi-Fi або мобільний інтернет.
Користувачі отримують доступ до контенту Apple TV+, включно з популярними серіалами "Severance", "Silo", "For All Mankind", "Ted Lasso", "Shrinking" та "Slow Horses". Нові користувачі можуть скористатися семиденним безкоштовним пробним періодом. Оформити підписку можна безпосередньо через Google Play.
Також у додатку доступний контент MLS Season Pass, що особливо актуально напередодні сезону 2025 року в Major League Soccer. Спортивні фанати можуть дивитися щотижневі бейсбольні матчі MLB без обмежень за місцем перегляду.
Раніше Android-користувачам доводилося використовувати вебверсію або пакети через Prime Video. Додаток Apple TV був доступний на Android TV, але оформити підписку безпосередньо через телевізор було неможливо. Тепер це можна зробити через Google Play.
Поки що додаток не підтримує функцію трансляції контенту на інші пристрої, але очікується, що вона з'явиться в майбутніх оновленнях.
Apple TV працює на гаджетах з Android 10 і новіше.
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