Google: Квантові комп'ютери зараз – як ШІ у 2010-х роках. Стануть корисними за 5-10 років

Генеральний директор Google Сундар Пічаї вважає, що квантові комп'ютери, які матимуть практичну користь, з'являться вже через п'ять-десять років. Такий прогноз він зробив на World Government Summit у Дубаї, пише Bloomberg.

Він порівнює нинішній етап розвитку квантових технологій зі станом штучного інтелекту у 2010-х роках, "коли ми працювали над Google Brain і спостерігали перші успіхи".

Уряди (особливо США та Китаю) та корпорації вкладають мільярди доларів у квантові обчислення. Квантові комп'ютери можуть значно збільшити швидкість та обсяг обробки даних, що дасть змогу моделювати надскладні системи, робити точніші прогнози та зламувати сучасні системи шифрування.

Зараз технологія використовується переважно для досліджень, і експерти сперечаються щодо термінів її практичного впровадження. Наприклад, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг вважає, що "дуже корисні" квантові комп'ютери з'являться лише через десятиліття.

Пічаї з ним не погоджується. "Прогрес у квантовій сфері відчутно захоплюючий", - сказав він.