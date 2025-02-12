YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів

Генеральний директор YouTube Ніл Мохан у своєму щорічному зверненні "Наші великі ставки на 2025 рік"("Our Big Bets for 2025") заявив, що штучний інтелект стане ключовим напрямком розвитку платформи. Одне з головних нововведень - автоматичний дубляж відео, який незабаром стане доступним для всіх авторів у партнерській програмі YouTube.

Функцію дубляжу представили ще в грудні минулого року. Вона визначає мову відео та створює аудіодоріжки іншими мовами. Спочатку вона працювала лише для освітніх каналів, але вже цього місяця стане доступною для всіх учасників партнерської програми.

Цей інструмент допоможе авторам розширити аудиторію та залучити глядачів, які не знають оригінальної мови відео. Налаштувати автоматичний дубляж можна буде у розширених параметрах YouTube Studio. Спочатку підтримуватиметься дев'ять мов: англійська, французька, німецька, хінді, індонезійська, італійська, японська, португальська та іспанська. Відео англійською можна буде дублювати на всі ці мови, а іншими мовами - лише на англійську. У майбутньому YouTube обіцяє додати більше мов і покращити якість дубляжу.

Також YouTube планує покращити платформу для подкастів. Незабаром з'являться нові інструменти для монетизації та спрощеного пошуку подкастів. За словами Мохана, YouTube залишається найпопулярнішою платформою для подкастів у США. Користувачі YouTube Premium отримають нові переваги, такі як покращене звучання та прискорене відтворення.