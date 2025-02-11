У Фінляндії розробили інноваційний метод виявлення раку

Дослідники з Університету Турку (Фінляндія) розробили інноваційний метод, який потенційно може виявляти рак за допомогою зразка сечі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Дослідники для цього використовували біосенсори на основі бактеріофагів.

Бактеріофаг - це вірус, який вражає бактерії, а біосенсор є аналітичним приладом, який використовує біомолекули, живий організм або частини організму для виявлення сигналу.

У ході дослідження у зразках сечі був виявлений рак передміхурової залози, який був класифікований як такий, що дає метастази.

Зазначається, що саме дослідження проводилося університетом Турку, біотехнологічною компанією Aqsens Health Oy та Університетської лікарні Турку і лікарні госпітального округу Гельсінкі та Уусімаа (HUS).