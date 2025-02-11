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АНАЛІТИКА

Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung виглядають оптимістично

12:21 11.02.2025 |

Новини IT

 

Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung показали коефіцієнт виходу 30%, що перевищило очікування компанії. Це може означати, що наступне покоління смартфонів Galaxy S26 буде оснащене чипами Exynos 2600. Про це пише Android Headlines.

Хоча 30% може здатися невеликою цифрою, насправді це досить позитивний результат для початкового тесту. Коефіцієнт виходу ще може покращитися завдяки оптимізації.

2024 рік був важким для напівпровідникового підрозділу Samsung. Низький коефіцієнт виходу 3-нм пластин змусив компанію використати у Galaxy S25 чипи Qualcoom Snapdragon 8 Elite. Згідно з повідомленнями, ці показники сягали лише 10%

2-нм техпроцес Samsung покращить продуктивність на 12%, енергоефективність на 25% і зменшить розмір чипів на 5%.

У грудні керівництво Samsung підтвердило, що їм вдалося стабілізувати виробництво 3-нм пластин. Згідно з нещодавнім звітом, зараз компанія працює над оптимізацією чипа Exynos 2500. Цього року Samsung впровадить цей чип у складаних смартфонах Galaxy Flip 7 та Flip FE. Також чип може з'явитись у Galaxy Fold 7, але це ще під питанням.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Samsung
 

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