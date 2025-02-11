Фінансові новини
- |
- 11.02.25
- |
- 13:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung виглядають оптимістично
12:21 11.02.2025 |
Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung показали коефіцієнт виходу 30%, що перевищило очікування компанії. Це може означати, що наступне покоління смартфонів Galaxy S26 буде оснащене чипами Exynos 2600. Про це пише Android Headlines.
Хоча 30% може здатися невеликою цифрою, насправді це досить позитивний результат для початкового тесту. Коефіцієнт виходу ще може покращитися завдяки оптимізації.
2024 рік був важким для напівпровідникового підрозділу Samsung. Низький коефіцієнт виходу 3-нм пластин змусив компанію використати у Galaxy S25 чипи Qualcoom Snapdragon 8 Elite. Згідно з повідомленнями, ці показники сягали лише 10%
2-нм техпроцес Samsung покращить продуктивність на 12%, енергоефективність на 25% і зменшить розмір чипів на 5%.
У грудні керівництво Samsung підтвердило, що їм вдалося стабілізувати виробництво 3-нм пластин. Згідно з нещодавнім звітом, зараз компанія працює над оптимізацією чипа Exynos 2500. Цього року Samsung впровадить цей чип у складаних смартфонах Galaxy Flip 7 та Flip FE. Також чип може з'явитись у Galaxy Fold 7, але це ще під питанням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп про військову допомогу Україні: у неї є цінні природні ресурси, я хотів би, щоб ці гроші були захищені
|Трамп закликає скасувати перемир’я з ХАМАС, якщо заручники не будуть звільнені
|Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Перші тести 2-нм техпроцесу Samsung виглядають оптимістично
|ФБР застерігає: На акаунти Gmail збільшилися фішингові атаки на основі штучного інтелекту
|Tesla почала виробництво батарей Megapack на новому мегазаводі в Шанхаї
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla
|Reuters: OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа для заміни Nvidia
Бізнес
|DeepSeek для iOS передає незашифровані дані: експерти попереджають про серйозні загрози
|DeepSeek R1 вразливіша до маніпуляцій, ніж інші ШІ-моделі — WSJ
|Штучний інтелект допоміг ученим створити новий матеріал, що твердий, як сталь, і легкий, як пінопласт
|У Франції почали розслідування проти Маскового X
|Велика Британія вимагає від Apple надати доступ до зашифрованого вмісту iCloud користувачів
|Opel Grandland PHEV проїхав 1115 км на одному баку і одній зарядці в реальних умовах
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му