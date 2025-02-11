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АНАЛІТИКА

ФБР застерігає: На акаунти Gmail збільшилися фішингові атаки на основі штучного інтелекту

11:43 11.02.2025 |

Новини IT

 

Повідомляється, що останнім часом користувачі Gmail стикаються з дедалі більш витонченими фішинговими атаками, що спонукало американське ФБР випустити суворе попередження для користувачів цього поштового сервісу: не натискайте на будь-що в невідомих електронних листах або повідомленнях.

Нині кіберзлочинці використовують інструменти на основі штучного інтелекту для створення переконливих фішингових кампаній, які можуть обходити фільтри безпеки. Ризики високі як ніколи, й облікові записи Gmail є головною мішенню через їхній доступ до різних сервісів Google.

У нещодавньому звіті Hoxhunt наголошується на збільшенні на 49% числа фішингових атак, які обходять заходи безпеки. Загрози, створені штучним інтелектом, тепер становлять 4,7% від загальної кількості спроб фішингу, при цьому зловмисники використовують автоматизацію для створення переконливих повідомлень.

Експерти з кібербезпеки попереджають, що штучний інтелект підживлює нову хвилю тактик соціальної інженерії, полегшуючи хакерам обман жертв. Низька вартість інструментів штучного інтелекту є великою проблемою. Тепер хакери можуть створювати надійні фішингові плани всього за 5 доларів, що спрощує їм націлювання як на людей, так і на компанії.

Щоб убезпечити себе від фішингових атак, ФБР і Google рекомендують такі дії:

* Не переходьте за посиланнями та не завантажуйте файли з невідомих електронних листів або повідомлень.

* Ніколи не вводьте особисту інформацію на веб-сайтах, якщо ви не впевнені в їхній автентичності.

* Використовуйте менеджер паролів для автоматичного заповнення облікових даних тільки на довірених сайтах.

* Відстежуйте свої облікові записи на наявність ознак несанкціонованого доступу або витоків даних.

* Щоб перевірити сповіщення системи безпеки, перейдіть безпосередньо на сторінку облікового запису Google, а не використовуйте посилання в електронних листах.

Додаткову інформацію про захист свого акаунта Gmail можна дізнатися за посиланням.
За матеріалами: gagadget.com
 

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