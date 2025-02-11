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Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
09:34 11.02.2025 |
Ілон Маск запропонував $97,4 млрд за контроль над OpenAI. Як повідомляє The Wall Street Journal, група інвесторів на чолі з його компанією xAI подала цю пропозицію раді директорів OpenAI. Інвестори прагнуть викупити некомерційну організацію, що управляє комерційним підрозділом OpenAI.
CEO OpenAI вже встиг відповісти на цю новину в Х: "Ні, дякую, але якщо хочеш, ми купимо Twitter за $9,74 млрд", - написав Сем Альтман у соцмережі, що належить Маску.
"Прийшов час для OpenAI знову стати відкритою, силою, орієнтованою на безпеку, на благо, якою вона колись була," - заявив Маск у коментарі, який його адвокат передав WSJ. "Ми забезпечимо, щоб це сталося."
Важко сказати, наскільки серйозною є ця пропозиція від Маска і які у неї шанси на успіх, якщо вони взагалі є.
OpenAI не є традиційною компанією, і некомерційна структура, від якої Альтман та інші керівники прагнуть відійти, може, навпаки, захистити компанію від поглинання.
Якби OpenAI була звичайною комерційною компанією з традиційними акціями, пропозиція Маска, ймовірно, спровокувала б так званий "момент Revlon" у корпоративному праві, коли за певних обставин рада директорів змушена продати компанію найвищому претенденту для максимізації прибутку акціонерів.
Очікувано, Маск не оцінив жарт Альтмана, відповівши йому словом "Шахрай", а пізніше назвавши його "Scam Altman".
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