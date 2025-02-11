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АНАЛІТИКА

Reuters: OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа для заміни Nvidia

22:54 10.02.2025 |

Новини IT

 

Американська лабораторія досліджень штучного інтелекту OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа у межах плану зменшення залежності від Nvidia. Про це пише Reuters.

За інформацією видання, розробник ChatGPT планує завершити роботу над першим власним чипом в найближчі кілька місяців та відправити його на виробництво в Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Виробництво готового чипа займе приблизно шість місяців, якщо OpenAI не заплатить за прискорення процесу. Крім цього, немає гарантій, що перший чип функціонуватиме, і компанії не доведеться діагностувати проблему та виробляти його знову.

Якщо перша версія буде успішною, це дасть змогу розробнику ChatGPT розпочати серійне виробництво і, можливо, протестувати його пізніше цього року.

Чип розробляється командою OpenAI під керівництвом Річарда Хо, що за останні місяці збільшилася до 40 осіб, у співпраці з Broadcom.

За даними галузевих джерел, обізнаних з бюджетами на втілення проєкту, одна версія чипа може коштувати $500 млн. Ці витрати можуть подвоїтися, якщо створити необхідне програмне забезпечення та периферійні пристрої навколо нього.

За інформацією видання, власний ШІ-чип OpenAI, хоча і здатний як навчати, так і запускати ШІ-моделі, спочатку буде розгорнутий в обмеженому вигляді, і в першу чергу - для запуску ШІ-моделей.

Чип також має загальновживану архітектуру систолічного масиву з високошвидкісною пам'яттю (HBM), яку також використовує Nvidia для своїх чипів, і широкі мережеві можливості.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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