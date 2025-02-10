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АНАЛІТИКА

Розвідка Південної Кореї заявила, що DeepSeek «надмірно збирає» персональні дані

15:59 10.02.2025 |

Новини IT

 

Національна служба розвідки Південної Кореї (NIS) виявила, що китайський ШІ-додаток DeepSeek "надмірно" збирає персональні дані і маніпулює з відповідями на чутливі питання.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

У NIS заявили, що минулого тижня надіслали офіційне повідомлення державним установам із закликом вжити заходів безпеки щодо DeepSeek.

«На відміну від інших генеративних сервісів штучного інтелекту, було підтверджено, що записи чату можна передавати, оскільки він включає в себе функцію збирання шаблонів введення з клавіатури, які можуть ідентифікувати осіб і взаємодіяти з серверами китайських компаній, такими як volceapplog.com», - стверджують у південнокорейській розвідці.

У NIS також заявили, що DeepSeek надає рекламодавцям необмежений доступ до даних користувачів і зберігає дані користувачів на китайських серверах. Згідно з законодавством КНР, уряд зможе отримати доступ до такої інформації за запитом.

Крім того, як зазначили в NIS, на потенційно чутливі питання DeepSeek різними мовами дає різні відповіді. Зокрема, на запитання про походження кімчі - гострої, ферментованої страви, яка є основним продуктом харчування в Південній Кореї, - корейською додаток відповів, що це - корейська страва. На те саме запитання китайською мовою програма відповіла, що страва походить з Китаю.

Походження кімчі останніми роками ставало причиною суперечок між південнокорейськими і китайськими користувачами соцмереж.

Розвідка Південної Кореї зазначає, що DeepSeek також цензурує відповіді на політичні запитання, наприклад про розгін на площі Тяньаньмень у 1989 році, - тоді додаток пропонує змінити тему: «Поговорімо про щось інше».

На брифінгу 6 лютого представник МЗС КРН, відповідаючи на запитання про блокування DeepSeek у південнокорейських відомствах, заявив, що китайський уряд надає великого значення конфіденційності та безпеці даних і захищає їх відповідно до закону. За його словами, Пекін ніколи не проситиме жодну компанію чи особу збирати чи зберігати дані з порушенням законодавства.
Ключові теги: Китай
 

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