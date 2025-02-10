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АНАЛІТИКА

Штучний інтелект допоміг ученим створити новий матеріал, що твердий, як сталь, і легкий, як пінопласт

11:46 10.02.2025 |

Новини IT

 

Науковці з Університету Торонто та Каліфорнійського технологічного інституту використали штучний інтелект для розробки нового матеріалу, який поєднує в собі міцність вуглецевої сталі та легкість пінополістиролу.

Цей матеріал був створений за допомогою машинного навчання, яке проаналізувало безліч можливих наноструктур і передбачило нові геометрії решіток, що раніше не зустрічалися в природі. Дослідники надрукували ці структури на 3D-принтері, отримавши ультралегкі наногратки, які виявилися вдвічі міцнішими за відомі раніше конструкції та вп'ятеро міцнішими за титан.

Новий матеріал не тільки легкий, що дає змогу значно знизити витрату палива в літаках, гелікоптерах і космічних кораблях, а й досить міцний, щоб витримувати екстремальні навантаження. Заміна титанових компонентів у літаках на цей матеріал може заощадити до 80 літрів палива на рік на кожен кілограм заміненого матеріалу. Вчені планують масштабувати виробництво і створювати ще більш міцні та легкі матеріали для космічних кораблів, високопродуктивних транспортних засобів і будівель.

Цей прорив демонструє, як ШІ відкриває нові можливості для розробки матеріалів майбутнього.
За матеріалами: gagadget.com
 

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