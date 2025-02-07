Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му

Найбільші технологічні компанії Сполучених Штатів планують витратити понад $300 млрд на проєкти штучного інтелекту у 2025 році. Про це пише Financial Times.

Витрати Amazon, Meta, Microsoft та Alphabet на розвиток штучного інтелекту торік зросли на 63%. Тепер керівники компаній обіцяють прискорити інвестиції.

Чотири провідні технологічні компанії США повідомили про сукупні капітальні витрати у розмірі $246 млрд у 2024 році порівняно зі $151 млрд у 2023-му. Вони прогнозують, що цього року витрати можуть перевищити $320 млрд.

Виконавчий директор Google Сундар Пічаї заявив про плани компанії витратити $75 млрд у 2025 році - на 42% більше, ніж $53 млрд торік. Можливості ШІ "настільки великі, наскільки це можливо, і саме тому ви бачите, як ми інвестуємо", сказав він.

За словами Пічаї, поява китайської DeepSeek збільшить попит, показавши, як нові методи можуть зробити штучний інтелект дешевшим і стимулювати нові напрями досліджень.

Виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла раніше казав, що компанія планує витратити $80 млрд на розвиток Azure, платформи хмарних обчислень, що надає інструменти та інфраструктуру для створення ШІ.

Гендиректор Amazon Енді Джассі спрогнозував понад $100 млрд капітальних витрат цього року. Це більше від $77 млрд у 2024 році і понад удвічі більше, ніж $48 млрд у 2023-му. Переважна більшість інвестицій піде на центри обробки даних та сервери для Amazon Web Services.

Компанія Meta планує $65 млрд капітальних витрат на цей рік. Її гендиректор Марк Цукерберг пообіцяв витратити на ШI ще "сотні мільярдів" на додачу до $40 млрд, інвестованих у 2024 році.