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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
У 2025 році Google інвестує в розвиток власних АІ-технологій рекордні $75 мільярдів
12:06 07.02.2025 |
Найбільші IT-компанії світу долучилися до розробки власних ШІ-технологій і, звісно ж, такий гігант, як Google, не міг залишитися осторонь глобального тренду.
Компанія давно інвестує величезні кошти в цей напрямок, але у 2025 році сума буде набагато більшою, ніж раніше.
У фінансовому звіті за 2024 рік Google повідомила, що у 2025 році планує витратити "приблизно 75 млрд доларів" на інвестиції в ШІ. Для порівняння, у 2023 році Google витратила $32,3 млрд.
Корпорація не уточнила цілі, на які буде виділено такі значні гроші, але передбачається, що більша частина піде на відкриття нових серверів, створення додаткової інфраструктури та розвиток уже наявних АІ-технологій, а також розробку нових функцій для них.
Гендиректор Google Сундар Пічаї (Sundar Pichai) у розмові з інвесторами зазначив, що у компанії є "дуже хороші ідеї для концепцій нативної реклами" в Gemini, а також натякнув, що Google планує представити нові можливості пошуку на основі ШІ "користувачам протягом 2025 року".
У фінансовому звіті сказано, що ШІ продовжує приносити дохід Google. Загальна виручка зросла на 12% порівняно з минулим роком (до $96,5 млрд). Доходи Google Cloud зросли на 10% до $12 млрд, що "зумовлено зростанням Google Cloud Platform (GCP) за основними продуктами GCP, інфраструктурою ШІ та рішеннями генеративного ШІ".
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