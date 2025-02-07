Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У 2025 році Google інвестує в розвиток власних АІ-технологій рекордні $75 мільярдів

12:06 07.02.2025 |

Новини IT

 

Найбільші IT-компанії світу долучилися до розробки власних ШІ-технологій і, звісно ж, такий гігант, як Google, не міг залишитися осторонь глобального тренду.

Компанія давно інвестує величезні кошти в цей напрямок, але у 2025 році сума буде набагато більшою, ніж раніше.

У фінансовому звіті за 2024 рік Google повідомила, що у 2025 році планує витратити "приблизно 75 млрд доларів" на інвестиції в ШІ. Для порівняння, у 2023 році Google витратила $32,3 млрд.

Корпорація не уточнила цілі, на які буде виділено такі значні гроші, але передбачається, що більша частина піде на відкриття нових серверів, створення додаткової інфраструктури та розвиток уже наявних АІ-технологій, а також розробку нових функцій для них.

Гендиректор Google Сундар Пічаї (Sundar Pichai) у розмові з інвесторами зазначив, що у компанії є "дуже хороші ідеї для концепцій нативної реклами" в Gemini, а також натякнув, що Google планує представити нові можливості пошуку на основі ШІ "користувачам протягом 2025 року".

У фінансовому звіті сказано, що ШІ продовжує приносити дохід Google. Загальна виручка зросла на 12% порівняно з минулим роком (до $96,5 млрд). Доходи Google Cloud зросли на 10% до $12 млрд, що "зумовлено зростанням Google Cloud Platform (GCP) за основними продуктами GCP, інфраструктурою ШІ та рішеннями генеративного ШІ".
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4897
  0,1687
 0,40
EUR
 1
 42,9792
  0,4289
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1808  0,14 0,33 41,7965  0,13 0,32
EUR 42,8115  0,19 0,44 43,5338  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес