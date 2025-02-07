DeepSeek вводить ліміти на використання ШІ і підвищує тарифи

Штучний інтелект китайської DeepSeek, який минулого місяця сколихнув Кремнієву долину, не впорався з популярністю: компанія щойно ввела обмеження на використання моделей і оголосила про підвищення тарифів.

В оголошенні на сайті DeepSeek (через Bloomberg) повідомляється, що поповнення API-кредитів тимчасово призупиняють, аби уникнути «негативного впливу на сервери». Разом з тим усі поточні придбані кредити будуть збережені й клієнти зможуть спокійно використовувати їх і надалі.

Компанія, яка стала надзвичайно популярною зокрема й через свої низькі тарифи, також оголосила, що усі оголошені раніше знижки діятимуть лише до 8 лютого, тоді як з наступного дня буде запроваджена нова ціна:

* 2 юані ($0,27) за 1 млн вхідних токенів

* 8 юанів ($1,10) за 1 млн вихідних токенів

Коли ж модель міркування DeepSeek стане доступною в Інтернеті, то плата за неї становитиме:

* 4 юані ($0,54) за 1 млн вхідних токенів

* 16 юанів ($2,20) за 1 млн вихідних токенів

Нагадаємо, що у січні компанія вже вдавалася до обмежень через завеликий попит, утім вони стосувалися виключно реєстрації нових користувачів (доступ давали лише людям із китайським номером).

DeepSeek - це китайський стартап зі штучного інтелекту, який був заснований у 2023 році й відзначився тим, що розробляє ШІ-моделі з відкритим вихідним кодом (тобто спільнота розробників загалом може перевіряти та покращувати програмне забезпечення). Однак найбільшої уваги DeepSeek набула цьогоріч у січні, коли випустила мобільний застосунок із чатботом, який одразу обігнав ChatGPT у чартах завантажень для iPhone. Причини такої уваги в основному крилися у тому, що китайська модель формулювала свої міркування перед тим, як надати відповідь; також компанія пропонувала ліцензії на використання API за ціною, значно нижчою від цін OpenAI за аналогічний доступ.

За твердженням самої DeepSeek, розробка її моделей обійшлась значно дешевше за популярні аналоги, що змусило інвесторів задуматись, а чи потрібні взагалі мільйонні вкладення у навчання ШІ? Ринок одразу відреагував падінням акцій ключових розробників ШІ-чипів і великих технологічних компаній (лише Nvidia втратила за день рекордні $589 млрд від своєї вартості). Водночас, як і в будь-якої китайської ШІ-моделі, у DeepSeek є цензура, яка стосується тем, що вважаються чутливими в Китаї, а також деякі проблеми з конфіденційністю. Ну і власне є підозри, що моделі DeepSeek навчались на даних свого прямого конкурента ChatGPT.