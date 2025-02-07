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Samsung готує 6G із підтримкою AI: покращена якість зв’язку та ширше покриття
22:48 06.02.2025 |
Samsung опублікувала новий технічний документ, у якому детально розповіла про майбутнє зв'язку шостого покоління. Компанія заявляє, що 6G значно перевершить поточні мережі 5G завдяки використанню штучного інтелекту.
AI відіграватиме ключову роль у телекомунікаційній системі, допомагаючи автоматично оптимізувати якість зв'язку, зменшувати затримки та підвищувати загальну ефективність роботи мереж. Це дозволить зробити підключення більш надійним, незалежно від навантаження чи умов використання.
Компанія виділила п'ять основних сфер, які отримають значні переваги від 6G
* Імерсивна XR - новий рівень взаємодії у сфері розваг, охорони здоров'я та науки. Віртуальна і доповнена реальність стануть ще реалістичнішими та доступнішими.
* Цифрові двійники - створення віртуальних копій фізичних об'єктів для безпеки, моделювання та тестування. Це може використовуватися у промисловості, архітектурі та навіть в охороні здоров'я.
* Масова комунікація - безперервний зв'язок між датчиками, пристроями та терміналами, що особливо важливо для Інтернету речей (IoT) та автоматизованих систем.
* Повсюдна підключеність - розширення покриття завдяки інтеграції наземних та супутникових мереж, що зробить зв'язок доступним навіть у найвіддаленіших куточках планети.
* Фіксований бездротовий доступ (FWA) - технологія, що забезпечить швидке підключення до інтернету без необхідності у фізичних кабелях.
Samsung зазначає, що AI не лише підвищить якість зв'язку, а й допоможе знизити енергоспоживання, скоротити витрати операторів і розширити покриття мереж.
Samsung прогнозує, що стандарти 6G будуть затверджені до 2030 року, а дослідження та тестування значно активізуються найближчими роками.
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