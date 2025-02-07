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АНАЛІТИКА

Samsung готує 6G із підтримкою AI: покращена якість зв’язку та ширше покриття

22:48 06.02.2025 |

Новини IT

 

Samsung опублікувала новий технічний документ, у якому детально розповіла про майбутнє зв'язку шостого покоління. Компанія заявляє, що 6G значно перевершить поточні мережі 5G завдяки використанню штучного інтелекту.

AI відіграватиме ключову роль у телекомунікаційній системі, допомагаючи автоматично оптимізувати якість зв'язку, зменшувати затримки та підвищувати загальну ефективність роботи мереж. Це дозволить зробити підключення більш надійним, незалежно від навантаження чи умов використання.

 6G. Ілюстрація: Samsung

Компанія виділила п'ять основних сфер, які отримають значні переваги від 6G

* Імерсивна XR - новий рівень взаємодії у сфері розваг, охорони здоров'я та науки. Віртуальна і доповнена реальність стануть ще реалістичнішими та доступнішими.

* Цифрові двійники - створення віртуальних копій фізичних об'єктів для безпеки, моделювання та тестування. Це може використовуватися у промисловості, архітектурі та навіть в охороні здоров'я.

* Масова комунікація - безперервний зв'язок між датчиками, пристроями та терміналами, що особливо важливо для Інтернету речей (IoT) та автоматизованих систем.

* Повсюдна підключеність - розширення покриття завдяки інтеграції наземних та супутникових мереж, що зробить зв'язок доступним навіть у найвіддаленіших куточках планети.

* Фіксований бездротовий доступ (FWA) - технологія, що забезпечить швидке підключення до інтернету без необхідності у фізичних кабелях.

Samsung зазначає, що AI не лише підвищить якість зв'язку, а й допоможе знизити енергоспоживання, скоротити витрати операторів і розширити покриття мереж.

Samsung прогнозує, що стандарти 6G будуть затверджені до 2030 року, а дослідження та тестування значно активізуються найближчими роками.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

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