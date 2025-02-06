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Без реєстрації та входу: ChatGPT Search тепер доступний абсолютно для всіх користувачів
10:59 06.02.2025 |
OpenAI оголосила про розширену доступність ChatGPT Search. Тепер будь-хто може використовувати ChatGPT Search без необхідності облікового запису або входу в систему.
Минулої осені інструмент був доступний тільки для платних передплатників, а ближче до кінця року і для безкоштовних користувачів, які увійшли в систему, але тепер він став доступний абсолютно для всіх. ChatGPT Search дає змогу шукати інформацію в Інтернеті й отримувати швидкі та своєчасні відповіді з посиланнями на відповідні веб-джерела прямо в чаті.
У більшості випадків ChatGPT буде автоматично шукати в Інтернеті найактуальнішу інформацію, пов'язану з питанням користувача. Також чат-бота можна змусити шукати інформацію в інтернеті, натиснувши кнопку "Пошук" під панеллю підказок.
Це оголошення може означати, що OpenAI готова перехопити домінування Google у пошуку, хоча, можливо, зараз її основне завдання - випереджати нових ШІ-гравців, таких як DeepSeek.
Крім цього, компанія нещодавно представила нову модель штучного інтелекту o3-mini, що "міркує" і є повністю безкоштовною, а також анонсувала нову функцію ChatGPT під назвою Deep Research, яка може створювати звіти із сотень онлайн-джерел.
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