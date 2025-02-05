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Google видаляє зі свого сайту обіцянку не використовувати ШІ для зброї
15:51 05.02.2025 |
Цього тижня Google видалив зі свого веб-сайту обіцянку не використовувати штучний інтелект (ШІ) для створення зброї або стеження, повідомляє Bloomberg.
Компанія оновила свою сторінку принципів ШІ, прибравши розділ "Додатки, які ми не будемо переслідувати", який був доступний ще минулого тижня. У відповідь на запит про коментар Google вказав на новий пост у блозі про "відповідальний ШІ", у якому йдеться про необхідність співпраці компаній, урядів та організацій для створення ШІ, який захищає людей, сприяє глобальному зростанню та підтримує національну безпеку.
В оновлених принципах Google наголошують на роботі над "пом'якшенням ненавмисних або шкідливих наслідків і запобіганням несправедливій упередженості", а також на приведенні компанії у відповідність із міжнародним правом і правами людини.
Останніми роками контракти Google з американськими та ізраїльськими військовими викликали внутрішні протести співробітників, незважаючи на твердження компанії, що її ШІ не використовується для заподіяння шкоди людям. Однак, голова Пентагону зі штучного інтелекту повідомляє, що деякі моделі ШІ прискорюють ланцюжок убивств збройних сил США.
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