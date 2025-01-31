Сотні компаній у світі обмежують доступ своїх працівників до DeepSeek

Компанії та урядові установи по всьому світу обмежують доступ своїх співробітників до інструментів китайської компанії DeepSeek. Про це повідомляють компанії з кібербезпеки, пише Bloomberg.

Приміром, у компанії Armis Inc. розповіли, що "сотні" компаній, зокрема пов'язаних з урядами, працювали над блокуванням доступу до DeepSeek через побоювання щодо можливого витоку даних до китайського уряду та слабких заходів захисту приватності. Із запитом про блокування звернулося приблизно 70% клієнтів Armis.

"Найбільше занепокоєння викликає можливість витоку даних моделі ШІ до китайського уряду, - сказав технічний директор компанії Надір Ізраель. - Ви не знаєте, куди йде ваша інформація".

Ще один приклад - компанія Netskope Inc., яка спеціалізується на мережевій безпеці та використовується для обмеження доступу співробітників до вебсайті. Більшість її клієнтів також працюють над обмеженням підключень щодо DeepSeek - 52% з них повністю блокують доступ до сайту.

Основна причина побоювань пов'язана з умовами конфіденційності DeepSeek. У них сказано, що компанія збирає та зберігає дані на серверах у Китаї. При цьому будь-які суперечки щодо цього регулюються місцевим законодавством.

Кібердослідники, які вирішили перевірити безпеку DeepSeek, виявили публічно доступну базу даних компанії, яка містила внутрішню інформацію. За інформацією стартапу Wiz Inc., DeepSeek захистив інформацію після того, як компанія вказала на проблему.

Між тим уряди вже почали перевіряти заходи захисту приватності DeepSeek. Італійський регулятор із питань конфіденційності наказав заблокувати DeepSeek "терміново і з негайним ефектом", щоб захистити дані італійців.

Ірландська Комісія з питань захисту даних, яка впроваджує регуляції ЄС щодо конфіденційності для багатьох найбільших технологічних компаній у світі, запросила у DeepSeek інформацію, щоб визначити, чи забезпечує компанія належний захист даних користувачів.

Управління комісара з інформації Великої Британії зазначило, що розробники генеративного ШІ повинні бути прозорими щодо використання персональних даних. Тут додали, що вживатимуть заходів у разі ігнорування їхніх регуляторних вимог.

Раніше повідомлялося, що ВМС США заборонили використання ШІ від китайської компанії DeepSeek. Також недавно стало відомо, що Конгрес США заборонив працівникам використовувати DeepSeek.