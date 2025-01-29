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АНАЛІТИКА

Новий рекорд: Spotify виплатив музичній індустрії понад $10 млрд за 2024 рік

12:11 29.01.2025 |

Новини IT

 

Spotify опублікував звіт за 2024 рік, у якому повідомляється, що компанія виплатила музичній індустрії рекордні $10 млрд. Ці кошти отримали не тільки артисти, але й інші партнери, зокрема видавці.

У звіті також зазначено, що більше ніж 10 000 артистів заробляють на Spotify понад $100 000 на рік. Серед них є й ті, хто отримує значні суми - 1250 музикантів заробили понад $1 мільйон, а 60 - понад $10 мільйонів лише зі Spotify за рік.

Новий рекорд: Spotify виплатив музичній індустрії понад $10 млрд за 2024 рік

 

Для розуміння, десять років тому, у 2014 році, приблизно 10 000 артистів заробляли щонайменше $10 000 на рік лише зі Spotify. Загалом, на сьогодні платформа виплатила музичній індустрії майже $60 мільярдів.

Новий рекорд: Spotify виплатив музичній індустрії понад $10 млрд за 2024 рік

 

Одним із ключових факторів успіху Spotify компанія називає утримання користувачів. Також важливу роль відіграє безплатний доступ із рекламою: 60% Premium-передплатників починали саме з нього. Доступність у багатьох країнах і адаптація цін під локальні ринки теж сприяли зростанню сервісу.

До речі, наразі загальна кількість платних підписників усіх музичних стрімінгових сервісів перевищує 500 мільйонів. З них близько 252 мільйонів користуються Spotify. Водночас компанія вважає, що в найближчому майбутньому можливо досягти 1 мільярда платних підписок по всій індустрії.
За матеріалами: mezha.media
 

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