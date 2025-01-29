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У Китаї випустили ще одну ШІ-модель, яка має перевершити «гучну» DeepSeek
12:04 29.01.2025 |
Китайська технологічна компанія Alibaba у середу представила нову версію своєї ШІ-моделі Qwen 2.5, яка, за її твердженнями, перевершує високо оцінювану DeepSeek-V3.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Незвичний час випуску Qwen 2.5-Max у перший день Китайського Нового року, коли більшість людей у Китаї перебувають на відпочинку з сім'ями, свідчить про тиск, який стрімкий зліт китайського стартапу DeepSeek за останні три тижні створив не лише для міжнародних конкурентів, а й для місцевих.
"Qwen 2.5-Max перевершує майже за всіма параметрами GPT-4o, DeepSeek-V3 та Llama-3.1-405B," - зазначила хмарна платформа Alibaba в оголошенні на своєму офіційному акаунті в WeChat, маючи на увазі найновіші відкриті моделі ШІ від OpenAI та Meta.
Випуск 10 січня ШІ-асистента DeepSeek, що працює на моделі DeepSeek-V3, а також 20 січня моделі R1 шокував Кремнієву долину й спричинив падіння технологічних акцій.
Низька, за заявами компанії, вартість розробки та використання моделей DeepSeek змусила інвесторів засумніватися у масштабних витратах провідних ШІ-компаній США.
Однак успіх DeepSeek також підштовхнув китайських конкурентів до оновлення власних AI-моделей.
Два дні після випуску DeepSeek-R1 компанія ByteDance, власник TikTok, представила оновлення своєї флагманської AI-моделі, яка, за її твердженням, перевершує модель OpenAI o1 у тесті AIME, що вимірює здатність моделей ШІ розуміти й відповідати на складні інструкції.
Це відображає заяви DeepSeek про те, що її модель R1 конкурує з OpenAI o1 за кількома показниками продуктивності.
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