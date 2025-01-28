DeepSeek постраждала від масштабної кібератаки та обмежує реєстрацію користувачів

Китайська компанія в галузі штучного інтелекту (ШІ) DeepSeek в понеділок, 27 січня, заявила, що обмежує реєстрацію нових користувачів через масштабні кібератаки на свої сервіси.

Компанія, чий чат-бот у понеділок потіснив ChatGPT від OpenAI та став найбільш завантажуваним додатком в магазині Apple, пояснила перебої в роботі і нездатність реєструвати нових користувачів "широкомасштабними зловмисними атаками", передає агенція AFP.

DeepSeek, розроблений стартапом зі східнокитайського міста Ханчжоу, продемонстрував здатність відповідати можливостям таких лідерів ШІ, як Nvidia.

Вважається, що китайське підприємство, яке займається розробкою генеративного ШІ, за своїми можливостями не поступається американським компаніям, але коштує вдвічі менше.

DeepSeek може робити багато з того, що й західні конкуренти - писати тексти пісень, допомагати працювати над планом особистого розвитку або навіть писати рецепт вечері на основі того, що є в холодильнику. Втім, DeepSeek піддається цензурі, яку можна спостерігати в інших чат-ботах китайського виробництва, які дуже обмежені в тому, як вони взаємодіють на політичні теми.