Intel не виключає можливості продажу бізнесу з виробництва чипів

Мішель Джонсон Холтхаус та Девід Зінснер, тимчасові керівники Intel, які отримали свої посади після того, як Пет Гелсінгер пішов з поста, не виключають можливості продажу бізнесу з виробництва чипів. Про це повідомляє Reuters.

Під час конференції Barclays у Холтхаус та Зінснера запитали, чи пов'язане подальше об'єднання виробництва та дизайну компанії з успіхом нового техпроцесу 18A, який планується використовувати для виготовлення флагманських чипів для ПК. Керівники зазначили, що у разі провалу цієї технології, можливий продаж виробничого бізнесу, хоча це рішення не залежить від них.

"Говорячи прагматично, чи вважаю я, що є сенс, щоб вони були повністю розділені й не мали жодного зв'язку? Я так не думаю. Але це вирішить хтось інший", - зазначила Холтхаус.

Щодо Зінснер, то він додав, що Intel вже виділяє фінансову та операційну діяльність підрозділу з виробництва чипів в окрему структуру - Intel Foundry. Цей підрозділ працює незалежно від інших частин компанії та готується до створення окремої операційної ради та впровадження власної системи програмного забезпечення для бізнес-процесів.

"Це [розділ виробництва та дизайну] станеться. Та чи відокремимо ми ці бізнеси повністю? Це вже питання на інший день", - сказав Зінснер.

Нагадуємо, що зараз Intel шукає заміну Пету Гелсінгеру, який покинув компанію після більше як 40 років. Серед потенційних кандидатів на посаду головного виконавчого директора зокрема розглядають Джоні Сруджи, відомого своєю роботою над процесорами Apple Sillicon.

