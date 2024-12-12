Фінансові новини
- |
- 12.12.24
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У 2024 році інтернет-трафік зріс на 17,2% — звіт Cloudflare
11:49 12.12.2024 |
Американська компанія Cloudflare випустила п'ятий річний звіт про інтернет-тренди та шаблони, що спостерігалися протягом 2024 року. Згідно з даними компанії, у 2024 році глобальний інтернет-трафік збільшився на 17,2%.
За інформацією Cloudflare, 41,3% світового інтернет-трафіку припадає на мобільні пристрої. У майже 100 країнах більшість трафіку надходить із мобільних пристроїв. Зокрема, Android забезпечує 90% трафіку з мобільних пристроїв у 29 країнах, тоді як найвищий показник iOS становить 60% у 8 країнах.
У звіті також зазначається, що Google залишається найпопулярнішим інтернет-сервісом у світі. OpenAI лідирує в категорії генеративного штучного інтелекту, Binance очолює категорію криптовалют, WhatsApp зберігає позицію основного месенджера, а Facebook залишається найпопулярнішою соціальною мережею.
Компанія також повідомила, що у 2024 році глобальний трафік Starlink зріс у 3,3 раза. Це пояснюється активним виходом Starlink на нові ринки, що сприяє збільшенню загального трафіку.
Googlebot, вебсканер Google, генерує найбільший обсяг запитів до Cloudflare, що надає мережі послуги доставлення контенту, захисту від DDoS-атак, роботу служб безпеки в Інтернеті та сервіси DNS-серверів.
Трафік ШІ-вебсканера ByteDance поступово знижувався. Водночас трафік ШІ-вебсканера Anthropic вперше почав зростати у квітні, досягнув піку в травні та червні, а потім знову почав зменшуватися.
Компанія також поділилася додатковими деталями про інтернет-трафік. Google залишається основним пошуковиком у світі на всіх типах пристроїв, тоді як китайський Baidu займає друге місце з великим відставанням. Chrome залишається головним браузером, навіть на macOS, але не на iOS.
У 2024 році, в середньому, 4,3% електронних листів виявилися зловмисними. Cloudflare вважає, що на ці цифри могли вплинути сплески активності, зафіксовані в березні, квітні та травні. Оманливі посилання та підробка особи залишаються двома найпоширенішими загрозами у шкідливих електронних листах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг – Гетманцев
ТОП-НОВИНИ
|Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2025 рік без продовження лендлізу
|У Мінфіні запевняють, що бюджету на оборону вистачить на весь 2025 рік
|Що відомо про ракету «Рута», про випробування якої повідомлено офіційно: характеристики та можливості
|Парламент Канади затвердив допомогу Україні на 764 млн канадських доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|BMW та Mercedes призначають нове керівництво через кризу в автопромі
|У 2024 році інтернет-трафік зріс на 17,2% — звіт Cloudflare
|В електромобілі Porsche додали функцію Charging Planner для подорожей на великі відстані
|115 доларів США за кВт-год: акумуляторні батареї для електромобілів рекордно подешевшали з 2017 року
|Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів – Bloomberg
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами
Бізнес
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження
|OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди
|Amazon запускає продаж автомобілів: нові моделі Hyundai вже доступні на платформі
|Google створила квантовий чип з «проривними» досягненнями - обчислення займають 5 хвилин замість 10 септильйонів років
|OpenAI запускає підписку ChatGPT Pro за $200 на місяць з новою просунутою моделлю o1
|Платформа X зробила свій чат-бот Grok AI безкоштовним для всіх користувачів
|Xiaomi готує до випуску електропозашляховик YU7 з потужністю 508 кВт