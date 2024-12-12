У 2024 році інтернет-трафік зріс на 17,2% — звіт Cloudflare

Американська компанія Cloudflare випустила п'ятий річний звіт про інтернет-тренди та шаблони, що спостерігалися протягом 2024 року. Згідно з даними компанії, у 2024 році глобальний інтернет-трафік збільшився на 17,2%.

За інформацією Cloudflare, 41,3% світового інтернет-трафіку припадає на мобільні пристрої. У майже 100 країнах більшість трафіку надходить із мобільних пристроїв. Зокрема, Android забезпечує 90% трафіку з мобільних пристроїв у 29 країнах, тоді як найвищий показник iOS становить 60% у 8 країнах.

У звіті також зазначається, що Google залишається найпопулярнішим інтернет-сервісом у світі. OpenAI лідирує в категорії генеративного штучного інтелекту, Binance очолює категорію криптовалют, WhatsApp зберігає позицію основного месенджера, а Facebook залишається найпопулярнішою соціальною мережею.

Компанія також повідомила, що у 2024 році глобальний трафік Starlink зріс у 3,3 раза. Це пояснюється активним виходом Starlink на нові ринки, що сприяє збільшенню загального трафіку.

Googlebot, вебсканер Google, генерує найбільший обсяг запитів до Cloudflare, що надає мережі послуги доставлення контенту, захисту від DDoS-атак, роботу служб безпеки в Інтернеті та сервіси DNS-серверів.

Трафік ШІ-вебсканера ByteDance поступово знижувався. Водночас трафік ШІ-вебсканера Anthropic вперше почав зростати у квітні, досягнув піку в травні та червні, а потім знову почав зменшуватися.

Компанія також поділилася додатковими деталями про інтернет-трафік. Google залишається основним пошуковиком у світі на всіх типах пристроїв, тоді як китайський Baidu займає друге місце з великим відставанням. Chrome залишається головним браузером, навіть на macOS, але не на iOS.

У 2024 році, в середньому, 4,3% електронних листів виявилися зловмисними. Cloudflare вважає, що на ці цифри могли вплинути сплески активності, зафіксовані в березні, квітні та травні. Оманливі посилання та підробка особи залишаються двома найпоширенішими загрозами у шкідливих електронних листах.