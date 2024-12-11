YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами

YouTube тепер дозволяє сотням тисяч каналів автоматично озвучувати відео іншими мовами.

Вперше її анонсували на Vidcon минулого року, а тепер ця технологія на основі штучного інтелекту доступна для багатьох творців контенту. YouTube використовує технологію Google Gemini для створення озвучки, яка імітує природну людську мову.

Просто завантажте відео - YouTube автоматично визначить мову та додасть дубльовані звукові доріжки кількома мовами. На старті доступні англійська, французька, німецька, хінді, індонезійська, італійська, японська, португальська та іспанська. Ідея проста: зробити відео доступним для глядачів по всьому світу.

Ця функція особливо корисна для освітніх каналів, наприклад, кулінарних чи рукодільних.

YouTube вже тестує можливості для ширшого застосування, а в майбутньому планує додати нові опції, які зможуть відтворювати емоції та тон голосу диктора. Звісно, на початковому етапі технологія не без недоліків, але компанія працює над покращеннями.