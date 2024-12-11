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АНАЛІТИКА

YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами

17:40 11.12.2024 |

Новини IT

 
YouTube тепер дозволяє сотням тисяч каналів автоматично озвучувати відео іншими мовами.

Вперше її анонсували на Vidcon минулого року, а тепер ця технологія на основі штучного інтелекту доступна для багатьох творців контенту. YouTube використовує технологію Google Gemini для створення озвучки, яка імітує природну людську мову.

Просто завантажте відео - YouTube автоматично визначить мову та додасть дубльовані звукові доріжки кількома мовами. На старті доступні англійська, французька, німецька, хінді, індонезійська, італійська, японська, португальська та іспанська. Ідея проста: зробити відео доступним для глядачів по всьому світу.

 

Ця функція особливо корисна для освітніх каналів, наприклад, кулінарних чи рукодільних.

YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами

 

YouTube вже тестує можливості для ширшого застосування, а в майбутньому планує додати нові опції, які зможуть відтворювати емоції та тон голосу диктора. Звісно, на початковому етапі технологія не без недоліків, але компанія працює над покращеннями.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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