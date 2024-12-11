Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники

Instagram дає авторам відео новий інструмент для експериментів - «тестові Reels».

Ця функція дозволяє публікувати короткі ролики, які не побачать підписники, але їх можуть порекомендувати іншим користувачам платформи.

Meta зазначає, що це рішення створено для тих, хто вагається перед публікацією, побоюючись провалу. Завдяки цьому інструменту можна перевірити, як контент сприйматимуть нові аудиторії, і при цьому не хвилюватися про думку постійних підписників.

Відео, позначені як «тестові», не з'являться в профілі автора та стрічці його підписників. Проте після 24 годин можна переглянути статистику: скільки переглядів, вподобань і коментарів зібрав ролик.

Meta впевнена, що це допоможе творцям сміливіше пробувати нові формати. Хто знає, можливо, саме експериментальне відео стане вірусним хітом?