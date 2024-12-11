Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження

Ця конструкція без випаровування води для охолодження рециркулює воду через систему замкнутого циклу.

Microsoft впроваджує новий тип дата-центрів, які не використовуватимуть воду для охолодження чипів та серверів. Таким чином компанія хоче зменшити вплив на клімат. Про це пише Bloomberg.

Завдяки новій конструкції можна буде зекономити понад 125 мільйонів літрів води, що використовується кожним центром щорічно. Нова система працює за принципом "замкнутого циклу": рідина додається один раз під час будівництва і постійно циркулює, що усуває потребу в нових постачаннях.

У 2023 фінансовому році, що завершився 30 червня цього року, Microsoft інвестувала понад $50 мільярдів у капітальні витрати. Переважна частина цих коштів була спрямована на будівництво дата-центрів, що було викликано зростанням попиту на послуги штучного інтелекту.

Цього року компанія має намір витратити ще більше коштів. Багато об'єктів зводяться в спекотних, сухих регіонах, таких як Аризона та Техас, що робить пошук шляхів для заощадження води ще актуальнішим.

Наявні дата-центри Microsoft продовжуватимуть використовувати стару систему водяного охолодження. Проте нові проєкти у Феніксі та Маунт-Плезант, штат Вісконсин, запрацюють у 2026 році.

