OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди

Кадр із відео, створеним ШІ Sora. Джерело: OpenAI

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, представила свою нову модель генерації відео під назвою Sora.

Ця модель здатна створювати реалістичні та креативні відео на основі текстових інструкцій. Тепер Sora доступна для широкого загалу, але тільки для платних користувачів.

OpenAI запустила Sora як окремий продукт для передплатників Plus і Pro. Нова версія, Sora Turbo, значно швидша за попередню модель. Користувачі можуть створювати відео з роздільною здатністю до 1080p і тривалістю до 20 секунд, вибираючи різні співвідношення сторін. Також можна використовувати власні ресурси для розширення, реміксу та змішування контенту або створювати абсолютно новий контент тільки з тексту. OpenAI обмежує генерацію шкідливого контенту і вводить метадані C2PA для ідентифікації відео.





Sora доступна в більшості регіонів, але поки що не розгорнута у Великій Британії, ЄС і Швейцарії через суворі правила ШІ. OpenAI планує ввести індивідуальне ціноутворення для різних типів користувачів на початку наступного року.