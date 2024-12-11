Фінансові новини
- |
- 11.12.24
- |
- 15:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди
13:58 11.12.2024 |
Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, представила свою нову модель генерації відео під назвою Sora.
Ця модель здатна створювати реалістичні та креативні відео на основі текстових інструкцій. Тепер Sora доступна для широкого загалу, але тільки для платних користувачів.
OpenAI запустила Sora як окремий продукт для передплатників Plus і Pro. Нова версія, Sora Turbo, значно швидша за попередню модель. Користувачі можуть створювати відео з роздільною здатністю до 1080p і тривалістю до 20 секунд, вибираючи різні співвідношення сторін. Також можна використовувати власні ресурси для розширення, реміксу та змішування контенту або створювати абсолютно новий контент тільки з тексту. OpenAI обмежує генерацію шкідливого контенту і вводить метадані C2PA для ідентифікації відео.
Sora доступна в більшості регіонів, але поки що не розгорнута у Великій Британії, ЄС і Швейцарії через суворі правила ШІ. OpenAI планує ввести індивідуальне ціноутворення для різних типів користувачів на початку наступного року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Що відомо про ракету «Рута», про випробування якої повідомлено офіційно: характеристики та можливості
|Парламент Канади затвердив допомогу Україні на 764 млн канадських доларів
|Washington Post дізналася, як Україна допомогла сирійським повстанцям повалити Асада
|ЗМІ: Макрон починає радитися з Польщею щодо потенційної миротворчої місії в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження
|OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди
|Amazon запускає продаж автомобілів: нові моделі Hyundai вже доступні на платформі
|Google створила квантовий чип з «проривними» досягненнями - обчислення займають 5 хвилин замість 10 септильйонів років
|OpenAI запускає підписку ChatGPT Pro за $200 на місяць з новою просунутою моделлю o1
|Платформа X зробила свій чат-бот Grok AI безкоштовним для всіх користувачів
Бізнес
|Mercedes-Benz запускає метод фарбування автомобілів PixelPaint - аналог струменевого друку для індивідуальних замовлень
|OpenAI уклала угоду з оборонним стартапом Anduril Industries для розробки штучного інтелекту для Пентагону
|Учені створили мікроскопічну «руку» з ДНК, яка захоплює віруси для запобігання інфекціям
|Toyota відкладає вихід електромобілів нового покоління, проте обіцяє запас ходу понад 1000 км
|Експорт IT-послуг з України зменшився до $530 млн на місяць з початку 2024 року
|Світові доходи від реклами вперше перевищать $1 трильйон у 2024 році: компанії-лідери
|Світовий продаж чипів у жовтні зростає 7-й місяць поспіль - галузева асоціація