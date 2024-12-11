Amazon запускає продаж автомобілів: нові моделі Hyundai вже доступні на платформі

Сервіс Amazon Autos, що наразі перебуває на бета-стадії, дозволяє користувачам купувати нові автомобілі безпосередньо через сайт. Зараз доступні тільки нові моделі Hyundai, але у майбутньому список марок може розширитися.

Користувачі можуть шукати автомобілі за маркою та моделлю, а також вибирати варіанти за кольором, комплектацією та іншими параметрами. Через сайт можна оформити покупку з повною оплатою або вибрати фінансування.

Також доступна оцінка вашого поточного авто для можливого обміну. Важливо, що Amazon виступає лише посередником, і покупці мають забрати автомобіль безпосередньо з дилерського центру.

Сервіс доступний у 48 штатах США, але не працює в Гаваях і Алясці. Очікується, що у 2025 році Amazon розширить співпрацю з іншими виробниками та дилерами.