OpenAI запускає підписку ChatGPT Pro за $200 на місяць з новою просунутою моделлю o1

OpenAI представила ChatGPT Pro - преміум-план підписки, покликаний надати дослідникам, інженерам і досвідченим користувачам доступ до найпотужніших моделей та інструментів штучного інтелекту компанії. За ціною $200 на місяць ChatGPT Pro включає OpenAI o1, найрозумнішу на сьогодні модель штучного інтелекту компанії, а також додаткові функції, призначені для вирішення складних завдань.

Оскільки штучний інтелект вирішує все складніші та важливіші завдання, OpenAI заявляє, що для досягнення цих успіхів необхідна більша обчислювальна потужність. План ChatGPT Pro пропонує необмежений доступ до моделей OpenAI o1, o1-mini, GPT-4o і функції Advanced Voice. Крім того, підписники отримують доступ до моделі o1 pro, потужнішої версії OpenAI o1.

Модель o1 pro забезпечує підвищену точність і надійність для складних запитів. Зовнішні експертні оцінки показують, що o1 pro обходить OpenAI o1 і його попередню версію в таких областях, як наука про дані, програмування та юридичний аналіз, також перевершуючи їх у складних тестах з математики, природничих наук і програмування.

Щоб підкреслити перевагу моделі o1 pro, OpenAI використовує сувору метрику оцінки, згідно з якою модель повинна дати правильну відповідь у чотирьох з чотирьох спроб, щоб питання вважалося вирішеним - цей критерій не застосовується до стандартних версій.

Підписники можуть активувати режим o1 pro за допомогою вибору моделі в інтерфейсі ChatGPT. Хоча відповіді в цьому режимі можуть зайняти більше часу через підвищені обчислювальні вимоги, користувачі будуть проінформовані про це за допомогою індикатора прогресу і сповіщень в додатку.

OpenAI описує ChatGPT Pro як інструмент, розроблений для тих, хто покладається на інтелект дослідницького рівня, щоб підвищити свою продуктивність і залишатися на передовій розвитку ШІ. Компанія розглядає Pro як платформу для вирішення найскладніших завдань, хай то в академічній сфері, інженерії або професійних дослідженнях.

OpenAI планує розширювати можливості ChatGPT Pro з часом, додаючи функції для розвʼязання ще складніших завдань. Багато з цих нововведень також будуть доступні для передплатників, які не є користувачами Pro, що забезпечить ширший доступ до розробок OpenAI.