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АНАЛІТИКА

Платформа X зробила свій чат-бот Grok AI безкоштовним для всіх користувачів

14:11 10.12.2024 |

Новини IT

 

Компанія X оголосила про надання безкоштовного доступу до свого чат-бота Grok AI для всіх користувачів. Тепер кожен може використовувати цей інструмент без необхідності оплачувати підписку на X Premium.

Однак безкоштовна версія має обмеження: користувачі можуть надсилати лише 10 повідомлень кожні 2 години та аналізувати не більше трьох зображень на день.

Grok AI, розроблений компанією xAI, замінює попередню версію міні-чат-бота, і тепер є єдиним доступним варіантом на платформі. Незважаючи на те, що Grok AI не є найпросунутішим чат-ботом, він все ж таки може бути корисним для розваги та виконання простих завдань.


Раніше цього року Grok AI викликав суперечки, поширюючи неправдиву інформацію про вибори та створюючи спірні зображення. Рішення зробити Grok AI безкоштовним, імовірно, пов'язане зі спробою повернути користувачів, які перейшли на інші платформи, такі як Threads і Bluesky. Також цей крок зроблено для конкуренції з іншими безкоштовними чат-ботами, такими як ChatGPT, Microsoft Copilot і Google Gemini.
За матеріалами: gagadget.com
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