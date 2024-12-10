Квантовий комп'ютер Google за п'ять хвилин виконав раніше неможливі обчислення

Команда Google Quantum AI у понеділок, 9 грудня, представила новий квантовий комп'ютер під назвою Willow. У блозі компанії стверджується, що він витратив менше ніж п'ять хвилин на математичні обчислення, які найпотужніший у світі суперкомп'ютер не зміг би виконати впродовж 10 септильйонів років - проміжку часу, що перевищує вік відомого Всесвіту.

Попри такі досягнення, експерти застерігають, що практичне використання квантових комп'ютерів залишається справою майбутнього, принаймні до кінця десятиліття.

Професор Алан Вудворд, фахівець із комп'ютерних технологій з Університету Суррея, в коментарі BBC порадив не перебільшувати значення одного тесту. Він вважає, що квантові комп'ютери будуть кращими за сучасні "класичні" комп'ютери в певних задачах, але їх не замінять."Слід бути обережними й не порівнювати яблука з апельсинами", - сказав він.

Він пояснив, що Google обрав задачу, яка підходить саме для квантового комп'ютера як еталон продуктивності, але це не демонструє "універсального прискорення в порівнянні з класичними комп'ютерами".

Міхаель Кутберт, директор Національного центру квантових обчислень у Великій Британії, теж вважає досягнення Google радше "віхою, ніж проривом".

Поки що у світі немає застосування для квантових комп'ютерів у реальних галузях, але вчені прогнозують, що у майбутньому вони можуть використовуватися для найрізноманітніших завдань: прискорення розробки ліків, штучного інтелекту, проєктування ядерних реакторів, розробки автомобільних батарей, логістичних задач, управління електромережами тощо.

Google вказує, що наступна мета компанії - виконати перше корисне обчислення, недоступне для класичних комп'ютерів, але яке б мало застосування у реальному світі. Компанія розраховує, що їй вдасться створити алгоритми, які одночасно будуть недосяжними для класичних систем і матимуть комерційну цінність.