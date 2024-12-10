Австралійська біотехнологічна компанія оголосила про новий препарат для лікування деменції

Австралійська біотехнологічна компанія оголосила про розробку інноваційного препарату ALPHA-003 для лікування деменції, повідомляє New Atlas.

"Filamon Limited, австралійська біотехнологічна компанія, що займається розробкою протизапальних препаратів нового покоління, оголосила про своє проривне лікування деменції. ALPHA-003 призначений для збереження цілісності життєво важливих структур клітин мозку і захисту їх від руйнування, спричиненого запаленням мозку", - йдеться в повідомленні видання.

Цей препарат допомагає зберігати структуру клітин мозку, захищаючи їх від пошкоджень, які виникають через запалення нервової системи. За словами дослідників, це врятує людей від двох найстрашніших діагнозів: хвороби Альцгеймера та лобно-скроневої деменції.

Компанія планує розпочати клінічні дослідження у 2026 році.