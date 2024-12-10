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АНАЛІТИКА

Учені створили мікроскопічну «руку» з ДНК, яка захоплює віруси для запобігання інфекціям

23:37 09.12.2024 |

Новини IT

Учені створили мікроскопічну «руку» з ДНК, яка захоплює віруси для запобігання інфекціям

 Художня візуалізація трьох NanoGripper, що борються з вірусом COVID-19

Учені з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн (University of Illinois Urbana-Champaign) розробили мікроскопічну руку, названу NanoGripper, з одного шматочка згорнутої ДНК, що може захоплювати частинки вірусу COVID-19.

Дослідження, опубліковане 27 листопада в журналі Science Robotics, показало, що NanoGripper може проводити експрес-тести для виявлення вірусу і запобігати його проникненню в здорові клітини. Рука має чотири пальці та долоню, які можуть захоплювати вірусні частинки, такі як спайковий білок COVID-19.

Учені створили мікроскопічну «руку» з ДНК, яка захоплює віруси для запобігання інфекціям

 Рука NanoGripper та її компоненти. Зображення: Xing Wang

Пристрій також оснащений унікальним датчиком, який виявляє вірус за 30 хвилин із точністю, порівнянною з молекулярними тестами qPCR. Вчені планують використовувати NanoGripper для створення противірусного назального спрею, який запобігатиме взаємодії вірусів, що вдихаються, з клітинами в носі.

Крім того, NanoGripper може бути модифікований для виявлення і захоплення інших вірусів, таких як ВІЛ, грип і гепатит B, а також для цілеспрямованої доставки ліків. У майбутньому вчені сподіваються використовувати цю технологію для лікування раку, програмуючи пальці на захоплення ракових клітин і доставку протиракових препаратів.
За матеріалами: gagadget.com
 

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