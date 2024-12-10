Фінансові новини
- |
- 10.12.24
- |
- 03:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Учені створили мікроскопічну «руку» з ДНК, яка захоплює віруси для запобігання інфекціям
23:37 09.12.2024 |
Учені з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн (University of Illinois Urbana-Champaign) розробили мікроскопічну руку, названу NanoGripper, з одного шматочка згорнутої ДНК, що може захоплювати частинки вірусу COVID-19.
Дослідження, опубліковане 27 листопада в журналі Science Robotics, показало, що NanoGripper може проводити експрес-тести для виявлення вірусу і запобігати його проникненню в здорові клітини. Рука має чотири пальці та долоню, які можуть захоплювати вірусні частинки, такі як спайковий білок COVID-19.
Пристрій також оснащений унікальним датчиком, який виявляє вірус за 30 хвилин із точністю, порівнянною з молекулярними тестами qPCR. Вчені планують використовувати NanoGripper для створення противірусного назального спрею, який запобігатиме взаємодії вірусів, що вдихаються, з клітинами в носі.
Крім того, NanoGripper може бути модифікований для виявлення і захоплення інших вірусів, таких як ВІЛ, грип і гепатит B, а також для цілеспрямованої доставки ліків. У майбутньому вчені сподіваються використовувати цю технологію для лікування раку, програмуючи пальці на захоплення ракових клітин і доставку протиракових препаратів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Справа про незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка: Вартість необґрунтованих активів посадовця зросла
ТОП-НОВИНИ
|ЄС схвалив надання Україні нового траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
|Трамп: Зеленський хоче укласти мир, хоче припинення вогню
|Fitch зберігає рейтинг України «обмежений дефолт» до реструктуризації ВВП-варантів і євробондів «Укренерго»
|Трамп не виключив можливість зменшення допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Учені створили мікроскопічну «руку» з ДНК, яка захоплює віруси для запобігання інфекціям
|Toyota відкладає вихід електромобілів нового покоління, проте обіцяє запас ходу понад 1000 км
|Експорт IT-послуг з України зменшився до $530 млн на місяць з початку 2024 року
|Світові доходи від реклами вперше перевищать $1 трильйон у 2024 році: компанії-лідери
|Світовий продаж чипів у жовтні зростає 7-й місяць поспіль - галузева асоціація
|ЄС посилює контроль над TikTok на тлі виборів у Румунії
Бізнес
|Nio запускає гнучку заміну батарей у Європі
|Нова модель ШІ o1 від OpenAI намагалася завадити себе вимкнути під час оцінювання безпеки, але хвилюватися поки не варто
|Китай захопив 76% світового ринку електромобілів
|xAI планує використати 1 мільйон процесорів для свого суперкомп'ютера
|Китай пришвидшує перехід на місцеві чипи через санкції США – Financial Times
|ЄС посилить боротьбу з азійськими інтернет-магазинами Temu та Shein
|Meta використовуватиме ядерну енергію для живлення своїх центрів обробки ШІ, подібно до Amazon, Microsoft і Google